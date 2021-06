Nerf The Ultimate Challenge è il nuovo show che verrà condotto da CiccioGamer89 e che andrà in onda su DMAX, canale 52 del Digitale Terrestre, ogni domenica a partire dal 30 maggio e fino al 20 giugno 2021 alle ore 09:30. A informare dell’inizio di questo nuovo format è stata proprio la Nerf, azienda che produce una linea di armi giocattolo che sparano dei proiettili in gommapiuma, tramite un comunicato stampa.

Il marchio di giocattoli creati da Parker Brothers e di proprietà di Hasbro ha 50 anni di storia alle spalle e negli ultimi anni, soprattutto in Italia, ha avuto una crescita esponenziale. Sembra proprio che questa popolarità avuta nel nostro paese abbia spinto i vertici della Nerf a creare un vero e proprio programma televisivo dedicato a questa linea di giocattoli. Leggiamo insieme di cosa parla Nerf The Ultimate Challenge e quali sono le regole per partecipare al programma.

Nerf The Ultimate Challenge: di cosa parla e il regolamento del nuovo show in onda su DMAX

Il nuovo show che va in onda su DMAX la domenica mattina è considerato innovativo, irriverente, super competitivo, stimolante, inclusivo e soprattutto sicuro. Tutte caratteristiche che sono ideali per i ragazzi e le ragazze che sono sempre attivi e hanno voglia di mettersi in gioco con nuove sfide.

Il programma vede in competizione due squadre tra di loro: il team red e il team blu, composte da 4 persone ciascuno. Ad entrambe verranno forniti i blaster Nerf di ultima generazione, che faranno parte delle linee Elite 2.0 e Ultra, come per esempio lo Shockwave RD-15, l’Ultra Two, l’Echo CS-10 e l’Ultra One. Con queste armi si troveranno all’interno di un percorso pieno di insidie, sfide a tempo e in location che cambieranno di volta in volta.

L’obiettivo del gioco sarà quello di recuperare a ogni puntata, dovrebbero essere 4, delle chiavi e chi prima tra le due compagini riuscirà a trovarle tutte potrà aprire una scatola e verrà decretata come la vincitrice del programma. Il contenuto del black box verrà svelato dal conduttore CiccioGamer89, Content creator da oltre 3 milioni di follower, solamente durante la puntata finale di Nerf The Ultimate Challenge.

Il gioco è ormai è iniziato e non ci resta che vedere gli appuntamenti della domenica mattina alle ore 09:30 su DMAX, Canale 52 del Digitale Terrestre, per sapere quale sarà la squadra vincitrice.