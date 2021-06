Con oltre il 20% di share e quasi due milioni di telespettatori collegati su Canale 5, la soap Love is in the Air è stata la più seguita di tutto il day-time pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Ottima partenza, quindi, per la soap opera turca interpretata dagli attori Hande Ercel e Kerem Bursin. La risposta del pubblico è stata più che positiva, e fin da ora si può prevedere un’altra stagione da record per l’azienda di Cologno Monzese, che stavolta ha scelto di puntare anche su nomi sconosciuti al pubblico italiano ma non per questo meno interessanti.

A seguire le anticipazioni di Love is in the Air sulla puntata di domani, mercoledì 2 giugno.

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succederà nella puntata del 2 giugno

Le anticipazioni sulla puntata di Love is in the Air in onda domani 2 giugno ci rivelano che Eda accetta di sostituire Melo in qualità di assistente di volo, ma purtroppo per lei è in arrivo una sorpresa non proprio gradita. Infatti, poco dopo la giovane scopre che il cliente da accompagnare è proprio Serkan. Lo scapolo d’oro deve raggiungere la sua ex, che qualche giorno prima lo aveva invitato alla sua festa di fidanzamento. Quando i due arrivano, Serkan si dirige alla festa, mentre Eda sceglie di rilassarsi in spiaggia, per quanto le è possibile.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Una volta giunto al party, il facoltoso imprenditore svela a Selin di avere una nuova compagna, mentendo però spudoratamente. Convinto poi di non essere seguito da nessuno, l’uomo si avvia in spiaggia per raggiungere Eda, facendo finta di non accorgersi della presenza dell’ex fidanzata alle sue spalle. Non ci vuole molto per fare 1+1, ma prima ancora che Selin dica qualcosa, è lo stesso Serkan a confermare che Eda è la sua nuova fidanzata

Insomma, una bugia dietro l’altra per Bolat, tanto basta però per raggiungere il suo obiettivo: far ingelosire Selin in modo da riconquistarla, grazie anche l’accordo preso con Eda in precedenza. Come racconta la trama di Love is in the Air per la puntata del 2 giugno, Eda non batte ciglio di fronte alle bugie pronunciate da Serkan, tanto che gli tiene il gioco in modo esemplare. Il suo comportamento, però, finirà per avere delle conseguenze poco piacevoli nel corso dei prossimi episodi.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere Love is in the air in streaming