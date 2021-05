Il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 è terminato la scorsa settimana con l’ultima puntata della stagione 2020/2021 di Verissimo. Una edizione che ha eguagliato e a tratti battuto i record di ascolto delle passate edizioni, facendo aumentare lo share della rete del ‘Biscione’ in quella fascia oraria in modo esponenziale.

In molti si aspetteranno di vedere nuovi invitati nel talk show della rete ammiraglia Mediaset e invece non sarà così. A seguito della consueta pausa estiva e forti del grande successo avuto, infatti, è stato deciso di mandare in onda Verissimo le storie, una sorta di replica, con la raccolta delle interviste più belle e significative fatte dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi in questa stagione del programma.

Verissimo, ecco le storie che rivedremo e quali ospiti ci saranno nella puntata del 29 maggio

A partire da sabato 29 maggio 2021, per 5 puntate, ci saranno degli appuntamenti speciali con Verissimo le storie. Un modo per rivivere insieme al pubblico da casa le storie più avvincenti di questa stagione del talk show di Canale 5.

Nella prima puntata, per il momento, che andrà in onda alle ore 16 la raccolta prevede il racconto di Demet Özdemir (Sanem), attrice protagonista della soap turca di grande successo DayDreamer. Non appena avremo altre informazioni su quali saranno le storie che verranno riproposte vi aggiorneremo tempestivamente.

IN AGGIORNAMENTO…