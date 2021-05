Elenoire Casalegno pare proprio che condurrà un nuovo programma, dal titolo Numero Zero, al posto di Tommaso Zorzi che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Italia 1 in prima serata. Questa, infatti, sembra essere la notizia bomba che sta circolando nelle ultime ore e che riguarda l’azienda fondata da Silvio Berlusconi.

Poco più di 48 ore fa vi avevamo riportato la notizia che raccontava di come all’opinionista dell’Isola dei Famosi fosse saltata la conduzione di un nuovo format e programma. Dopo la chiusura della striscia pomeridiana del “suo” Il Punto Z in onda proprio su Italia 1, che ha causato anche una lite su Twitter tra l’influencer milanese e Davide Maggio, non c’è stato il tempo per digerire il boccone amaro che è arrivata un’altra batosta per Zorzi. Leggiamo insieme cosa è successo.

Elenoire Casalegno condurrà al posto di Tommaso Zorzi Numero Zero su Italia 1

Il fatto che Tommaso Zorzi non avesse condotto più il programma su Italia 1 aveva lasciato intendere ad uno stop che riguardava proprio il nuovo format. Secondo quanto apprendiamo da ‘Tv Blog‘, invece, pare che il “fermo” non sia della trasmissione, che invece verrà prodotta e che dovrebbe iniziare con le registrazioni a partire dalla fine del mese di maggio, ma che valga solo per il 26enne influencer.

Sembrerebbe, infatti, che i vertici Mediaset abbiano deciso di portare avanti l’idea del programma Numero Zero che farà inchieste giornalistiche riguardanti l’attualità, con ospiti in studio che commenteranno le immagini mandate in onda, e si rivolgerà ad un pubblico giovane, prevalentemente social, un po’ come avviene con la trasmissione Le Iene di Davide Parenti, e di fare tutto questo senza Zorzi.

Dunque, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi pare abbia deciso di non affidarsi, almeno in questo caso, ad un volto nuovo ed emergente come quello di Zorzi, ma ad un viso conosciuto come quello di Elenoire Casalegno che ha un background professionale alle spalle di tutto rispetto dal momento che ha condotto diverse trasmissioni, esordendo nel 1995, anno di nascita dell’opinionista in questione per altro, proprio su Italia 1 con il programma musicale Jammin.

Come l’avrà presa “Tommy” questa esclusione? Staremo a vedere.