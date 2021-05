Mercoledì 26 maggio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Zona Bianca, programma di cultura e attualità che va in onda su Rete 4. Ospite principale della serata sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Quest’ultimo risponderà alle domande del conduttore e degli ospiti presenti.

Ad ogni modo, nel corso della messa in onda verranno affrontati anche altri argomenti inerenti le ultime vicende di attualità verificatesi in Italia. Tra questi non può mancare un dibattito molto acceso sul DDL Zan. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni.

Zona Bianca, ospiti della puntata del 26 maggio: ci sarà Matteo Renzi

Nel corso della puntata di Zona Bianca del 26 maggio 2021 il conduttore Giuseppe Brindisi intervisterà Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva commenterà alcune dinamiche politiche e si soffermerà, soprattutto, sulla nuova questione fiscale, la quale sta generando un certo sgomento nel Governo. La maggioranza, infatti, si trova completamente spaccata in due e Renzi proverà ad analizzare la questione portando alla luce i pro e i contro delle nuove manovre.

Tra gli altri argomenti, poi, verrà dato ampio spazio anche alle vicende del Mottarone. In particolar modo verranno ascoltate nuove testimonianze volte a fare luce sull’intricata vicenda che ha spezzato la vita di 14 persone intente a circolare su di una funivia. Ci sono alcune incongruenze inerenti le versioni dei fatti emerse, pertanto, non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire cos’altro è emerso.

DDL Zan e violenza sulle donne

Le anticipazioni di Zona Bianca, inoltre, rivelano anche che ci si soffermerà sulla dibattuta vicenda inerente il DDL Zan. A tal proposito, si affronteranno i temi inerenti l’omotransfobia e la violenza sulle donne. Per tale ragione, si parlerà anche della vicenda di Ciro Grillo. Di recente sono emerse delle nuove informazioni in merito che verranno accuratamente approfondite da Giuseppe Brindisi.

Grande attenzione verrà data al presunto stupratore seriale Antonio Di Fazio, il quale è stato accusato di narcotizzare le sue vittime prima di abusare di loro. Tra gli ospiti presenti in studio, i quali interagiranno tra loro per commentare i vari argomenti, ci saranno: Alba Parietti, Pina Picierno, Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Annamaria Bernardini De Pace, Piero Sansonetti, Maria Giovanna Maglie, e Vladimir Luxuria. L’appuntamento è, come sempre a partire dalle ore 21:25 fino alle 00:40 circa.