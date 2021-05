Oggi, martedì 25 maggio, è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, il programma televisivo condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1. Le ricette di oggi sono state la “Tiella di Ulisse” di Francesca Marsetti, i “Ravioloni con crescenza” di Daniele Persegani, le “Cozze farcite e fritte” di Antonella Ricci e la “Parker house roll” di Fulvio Marino. Di seguito trovate gli ingredienti e il procedimento delle prime due ricette.

È sempre mezzogiorno, le ricette di oggi 25 maggio

Come promesso, ecco le ricette di oggi martedì 25 maggio 2021 di È sempre mezzogiorno.

Tiella di Ulisse, di Francesca Marsetti

Ingredienti per la tiella

500 grammi di farina 0

6 grammi di lievito di birra

250 ml di acqua

50 ml di olio extravergine d’oliva

Ingredienti per il ripieno

1 kg di scarola

500 grammi di alici fresche

300 grammi di olive nere di Gaeta

20 grammi di capperi

2 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

Procedimento

Iniziate dalla tiella, impastando in una ciotola capiente la farina insieme all’acqua e il lievito, quindi aggiungete olio e sale. Quando avrete ottenuto una pasta morbida dividete l’impasto in due panetti lasciandoli poi lievitare fino a quando non avranno accresciuto il loro volume di circa il doppio.

Passate ora al ripieno: per prima cosa marinate le alici con olio, peperoncino, prezzemolo e aglio, quindi prendete la scarola e, dopo averla pulita, lasciatela sotto sale per circa due ore. Scaduti i 120 minuti trasferite la scarola in una ciotola, dove andrete poi ad aggiungere peperoncino, aglio, olive denocciolate e capperi.

Arrivate a questo punto stendete i panetti di pasta per ottenere due dischi che abbiano una dimensione un po’ più grande della tortiera e uno spessore inferiore a un centimetro, quindi aggiungete un po’ di olio alla teglia e foderatela con un disco di pasta. Su questa stessa pasta posate sopra un primo strato di scarola, su cui poi aggiungerete le alici marinate, successivamente un altro strato di scarola e il secondo disco di pasta per chiudere la torta.

Ora non vi resta che infornare la tiella a 180 gradi per almeno 30 minuti: togliete la tiella di Ulisse solo quando vedrete la pasta diventare dorata.

Ravioloni con crescenza, di Daniele Persegani

Ingredienti per la pasta

400 grammi di farina

70 grammi di purea di spinaci

3 uova

Ingredienti per il ripieno

300 grammi di stracchino

150 grammi di formaggio grattugiato

2 tuorli

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

sale e pepe

olio extravergine d’oliva

noce moscata

Ingredienti per la salsa

50 grammi di formaggio grattugiato

50 grammi di mascarpone

1 peperone giallo

1 peperone rosso

1 noce di burro

1 spicchio d’aglio

sale e pepe

Procedimento

In primis impastate farina e uova, aggiungendo in un secondo momento la purea di spinaci. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo lasciatelo riposare per circa 30 minuti, meglio se coperto con una pellicola. Nel frattempo che l’impasto riposa amalgamate dentro una ciotola i formaggi con la noce moscata, il prezzemolo e i tuorli, dopodiché stendete la pasta e riempitela con il ripieno, fino a sigillarla per bene in modo da ottenere i ravioloni.

Passate adesso alla salsa. Per prima cosa arrostite i due peperoni a 200 gradi per circa mezz’ora. Una volta cotti, lasciateli fuori dal forno per circa cinque minuti, quindi tagliateli a dadini molto piccoli, non prima naturalmente di averli pelati e puliti. Il passaggio successivo consiste nell’accendere i fornelli e rosolare il burro insieme a uno spicchio d’aglio su una padella, dove poi andrete ad aggiungere i dadini di peperoni. Dopo che avrete insaporito con pepe e sale togliete pure l’aglio e mescolate il formaggio grattugiato, il mascarpone e il resto presente nella padella. Adesso siete finalmente pronte per cuocere i tortelloni giusto per qualche minuto, quindi conditeli con la salsa ottenuta in precedenza. Buon appetito!

Per le altre due ricette, le “Cozze farcite e fritte” e la “Parker house roll” vi rimandiamo alla replica di È sempre mezzogiorno trasmessa su RaiPlay.