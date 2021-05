Porta a porta torna domani, mercoledì 19 maggio, con una nuova puntata. Le prime anticipazioni ci confermano che ospite di Bruno Vespa sarà Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e attuale leader della formazione politica Italia Viva. Il senatore di Scandicci sarà intervistato dal padrone di casa sull’attualità politica, che vede al centro l’allentamento delle misure anti Covid dopo il graduale miglioramento della situazione epidemiologica in Italia. Di ieri sera la notizia del prolungamento di un’ora del coprifuoco, e della sua abolizione fissata per il 21 giugno. Riaprono anche centri commerciali, palestre, bar e ristoranti, in quello che è un lento ritorno alla vita normale.

Matteo Renzi ospite di Porta a porta nella puntata del 19 maggio

Di recente, inoltre, Matteo Renzi è stato assolto dalla Corte dei Conti della Toscana per l’accusa di un danno erariale pari a 15 mila euro. I fatti contestati all’onorevole si riferivano al 2005, quando ricopriva l’incarico di presidente della provincia di Firenze: in particolare, all’ex premier veniva messa in dubbio la regolarità del conferimento di quattro incarichi da direttore generale.

La presenza del numero uno di Italia Viva sarà anche l’occasione ideale per chiedere un giudizio sull’operato del nuovo governo con alla guida Mario Draghi, dopo che quest’inverno le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti (Iv) avevano aperto la crisi del governo Conte-bis. Più volte Renzi si è preso il merito di aver offerto al Paese una leadership autorevole come quella dell’ex presidente della Banca centrale europea, quindi è facile immaginare quale sarà la risposta che darà nella puntata di domani a Porta a porta.

Porta a porta in tv e streaming

La prossima puntata di Porta a porta con ospite Matteo Renzi andrà in onda su Rai 1 alle ore 23:45, al termine della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Chi lo desidera, potrà seguire la puntata anche in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma online della televisione di Stato. RaiPlay è disponibile da computer all’indirizzo raiplay.it e da dispositivi mobili grazie all’omonima app scaricabile gratuitamente dagli utenti Android e iOS. Inoltre, RaiPlay è disponibile anche come applicazione sulle Smart TV compatibili.

Ti potrebbe interessare anche: Le Iene, le anticipazioni sulla puntata del 18 maggio