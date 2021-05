Stasera, martedì 18 maggio, in onda una nuova puntata de Le Iene. Le prime anticipazioni ci rivelano che il programma di Italia 1 proporrà un reportage sul conflitto fra Israele e Palestina: verranno riproposti quattro servizi trasmessi dal 2009 al 2019, con protagonisti gli inviati Luigi Pelazza, Nina Palmieri, Antonio Monteleone e Antonio Maisano, nei quali ci si soffermerà di nuovo sulle ragioni della guerra e la convivenza tra il popolo israeliano e quello palestinese.

Anticipazioni sulla puntata di stasera de Le Iene

Altre anticipazioni sulla puntata de Le Iene di oggi ci confermano che verrà mandato in onda lo scherzo girato ai danni di Giovanni Galli, campione del mondo con l’Italia ai Mondiali dell’82 ed ex portiere di Milan e Fiorentina. Le Iene faranno credere a Galli che la secondogenita Carolina abbia una relazione con Max Felicitas, un giovane pornoattore. Carolina e Max fingeranno di aver girato un filmino durante un rapporto intimo, con il rischio che il loro video entri in possesso di una casa di produzione di film per adulti. Come la prenderà il padre di Carolina?

Un altro servizio in onda stasera a Le Iene riguarderà i negazionisti del Covid. Nello specifico, la “iena” Gaston Zama sarà a Chivasso (provincia di Torino), per raccontare la storia del bar La Torteria gestito dalla signora Rosanna Spatari. A seguito delle ripetute violazioni delle misure anti Covid, il tribunale di Ivrea ha predisposto la chiusura dell’esercizio commerciale. Nel giorno del sequestro c’erano anche le telecamere delle Iene, ma l’accoglienza non è stata delle migliori, per usare un eufemismo. Secondo i negazionisti, che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti della titolare de La Torteria, ci sarebbe in atto un complotto a livello globale, per cui il Covid-19 non esisterebbe.

Le ultime anticipazioni sulla puntata de Le Iene di oggi ci svelano il secondo scherzo di giornata: stavolta è Marco Masini il protagonista dello scherzo orchestrato dallo staff del programma di Davide Parenti, con la collaborazione attiva di Stefano Corti. All’artista verrà fatto credere di essere una “iena” per un giorno, e il suo compito sarà quello di investigare su un truffatore che chiede dei soldi a nome suo. Riuscirà il cantante a mantenere la calma di fronte al finto malvivente?

