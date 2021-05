È la settimana dell’Eurovision Song Contest 2021, la manifestazione di canto più importante a livello europeo (e oltre, Australia docet). Come ogni anno, anche l’Italia prende parte all’Eurovision, portando sul palco il vincitore dell’ultimo Sanremo. A Rotterdam, sede della 65^ edizione del concorso canoro, a difendere l’onore del Bel Paese saranno i Maneskin, reduci dal clamoroso successo al Festival nella prima settimana di marzo.

Non volete perdervi neanche una delle canzoni in gara? Vi accontentiamo subito: a seguire la programmazione televisiva completa dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, con le date delle due semifinali e quella della finalissima, oltre alle informazioni su dove vederlo.

Quando inizia l’Eurovision Song Contest 2021

L’Eurovision 2021 inizia martedì 18 maggio con la prima semifinale, la seconda invece è in programma giovedì 20 maggio. Al termine si conosceranno le nazioni che prenderanno parte alla finalissima di sabato, a cui sono qualificate di diritto l’Olanda in qualità di Paese ospitante, più Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, quest’ultime come Paesi fondatori dell’EBU (European Broadcasting Union).

In totale, le nazioni partecipanti alla finale saranno 26: sei di diritto abbiamo detto, le altre 20 si qualificheranno direttamente dalle due semifinali di martedì e giovedì: dieci la prima sera, le altre dieci nella seconda, con sette eliminazioni durante ciascun atto.

Dove vedere l’Eurovision 2021 in televisione e in streaming

La prima e la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 saranno trasmesse in diretta su Rai 4 dalle ore 20:45, mentre la finale di sabato 22 maggio andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Diretta streaming su Rai Play, la piattaforma online della Rai.

Tra le altre novità di quest’anno si segnala l’Eurovision Song Party, un appuntamento esclusivamente in streaming che permetterà di conoscere meglio i cantanti della 65^ edizione. A condurre lo speciale la coppia composta da Saverio Raimondo e Ema Stokholma: a loro il compito di intervistare gli artisti in gara, che si presteranno a cantare un brano della tradizione canora italiana. Grazie all’Eurovision Song Party ci sarà anche l’occasione di conoscere alcune curiosità sui cantanti che si esibiranno alla Ahoy Arena di Rotterdam, in Olanda, in particolare qual è il loro legame con il Bel Paese.

