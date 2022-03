L’Eurovision Song Contest 2022 ha deciso di dedicare l’intera edizione di quest’anno al tema della pace. L’evento quest’anno si terrà presso il Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio. Per l’Italia vi saranno come concorrenti la coppia Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022.

I due sfideranno i cantanti di tutta Europa con “Brividi”, mentre Achille Lauro concorrerà per la Repubblica di San Marino con la canzone “Stripper”. Come scenario vi sarà invece una dedica alla pace.

Qui il post Instagram ufficiale dell’Eurovision sui due italiani in gara:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)



Eurovision Song Contest 2022, l’Ucraina parteciperà

Dopo aver annunciato l’esclusione dall’Eurovision Song Contest 2022 alla Russia, gli organizzatori hanno fatto sapere che parteciperà anche l’Ucraina con la band Kalush al posto di Alina Pash che si è ritirata. Nonostante i gravissimi problemi legati all’invasione russa, l’Ucraina, come hanno fatto sapere gli organizzatori, ha finora rispettato incredibilmente tutte le scadenze. Si sta anche attrezzando per realizzare il video di back-up della performance nel caso la delegazione avesse problemi a raggiungere Torino.

Ecco il post ufficiale su Twitter dell’esclusione della Russia dalla kermesse:

The EBU has issued the statement below regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022 Find it online here➡️https://t.co/5xXIYUNmXO#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/OGjQKtiZfm — EBU (@EBU_HQ) February 25, 2022



La manifestazione punta al tema della pace

I temi della pace saranno al centro di questa edizione di Eurovision Song Contest . A condurre la kermesse saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika chiamati a portare sul palco internazionale dei contenuti importanti, che parlino di pace e siano adeguati a questo momento così delicato. A presentare il nuovo tema sono stati, durante una conferenza stampa ufficiale, il vicedirettore di Rai Uno Claudio Fasulo e la direttrice relazioni internazionali Rai, Simona Martorelli. Sono loro infatti, gli executive producer dell’evento. A partire dal 10 maggio dunque, arriveranno nel capoluogo piemontese 40 delegazioni, dopo 31 anni di assenza dall’Italia di questa manifestazione. Torino è la terza città ad ospitare la manifestazione, dopo Roma e Napoli.