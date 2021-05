In Una vita l’assassinio di Ursula sarà il tema dominante delle prossime puntate in oda dal 17 al 22 maggio. Nel dettaglio, vedremo che Santiago e Genoveva, dopo essersi sbarazzati della Dicenta, litigheranno tra di loro per questioni di soldi. Intanto Maite rinuncerà a partire per Parigi, dopo che Camino si presenterà alla sua porta con una valigia. Per Bellita invece, ci saranno buone notizie.

Una vita, trame 17-22 maggio. Maite resta ad Acacias

Nel corso dei nuovi episodi di Una vita, sia Ursula che Genoveva progetteranno l’omicidio una dell’altra. Nel dettaglio, vedremo che Ursula si confesserà di fronte ad un sacerdote poco prima di incontrare la sua ‘nemica’. Camino invece, dopo aver saputo che Maite intende lasciare Acacias, si presenterà alla sua porta con una valigia in mano, decisa a partire con lei. La pittrice, vedendo la ragazza decisa a lasciarsi alle spalle tutto pur di stare con lei, rinuncerà a lasciare la città ma ad una condizione: tra loro potrà esserci solo un legame di amicizia. Camino acconsentirà, ma chiederà a Maite di passare un’ultima notte insieme.

Santiago e Genoveva uccidono Ursula

Ursula si presenterà all’appuntamento con Genoveva con l’intento di ucciderla. Non sa che anche la Salmeron avrà avuto la stessa idea e sarà a questo punto che interverrà Santiago, il quale sparerà alle spalle di Ursula uccidendola. Dopo aver compiuto l’omicidio, Santiago e Genoveva non faranno in tempo a sbarazzarsi del cadavere. Il corpo senza vita di Ursula infatti, verrà rinvenuto a breve. Il commissario Mendez andrà ad informare Felipe e Genoveva e quest’ultima si fingerà stupita e sconvolta dalla morte della Dicenta. Bellita intanto, comincerà a migliorare e chiederà di Margarita. I familiari, per scongiurare una ricaduta, non le diranno la verità sulla donna.

Una vita, spoiler al 22 maggio: scontro tra Santiago e Genoveva

Il Commissario Mendez comincerà ad indagare sulla morte di Ursula, mentre Santiago chiederà a Genoveva di rispettare l’accordo. La donna vorrà pagarlo con un assegno ma Santiago pretenderà di avere denaro contante. Tra i due vi sarà un scontro molto acceso, durante il quale il marito di Marcia dirà a Genoveva di essere a conoscenza del fatto che il figlio che porta in grembo è il suo. Genoveva negherà fermamente e si infurierà con il Becerra, intimandogli di tenere la bocca chiusa su tutta la vicenda. Ad Acacias intanto, farà la sua comparsa Ildefonso, un pretendente scelto da Felicia per la figlia Camino.

