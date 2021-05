Da domani, martedì 18 maggio, si comincia a fare sul serio, con in programma la prima semifinale. Si replica giovedì 20 maggio, con la seconda semifinale. I due appuntamenti stabiliranno le finaliste dell’Eurovision Song Contest 2021, che andrà in onda in diretta su Rai 1 nella giornata di sabato a partire dalle 20:30, subito dopo l’edizione serale del Tg1. Sei le nazioni già approdate alla finalissima di sabato: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna in qualità di fondatori dell’European Broadcasting Union (EBU), insieme all’Olanda, che quest’anno ospiterà la manifestazione dopo la vittoria nella precedente edizione.

In questo articolo presentiamo le canzoni dell’Eurovision Song Contest 2021, insieme ai cantanti e la nazione di appartenenza.

Le canzoni dell’Eurovision Song Contest 2021

Ecco l’elenco completo di cantanti e canzoni in gara all’Eurovision 2021:

Albania – Anhela Peristeri canta “Karma”

Australia – Montaigne canta “Tecnicolour”

Austria – Vincent Bueno canta “Amen”

Azerbaigian – Efendi canta “Mata Hari”

Belgio – Hooverphonic cantano “The Wrong Place”

Bulgaria – Victoria canta “Growing Up Is Getting Old”

Cipro – Elena Tsagkrinou canta “El diablo”

Croazia – Albina canta “Tick-Tock”

Danimarca -Fyr & Flamme cantano “Øve os på hinanden”

Estonia – Uku Suviste canta “The Lucky One”

Francia: Barbara Pravi canta “Voilà”

Finlandia: Blind Channel cantano “Dark Side”

Georgia – Tornik’e Kipiani canta “You”

Germania – Jendrik canta “I Don’t Feel Hate”

Grecia – Stefania canta “Last Dance”

Irlanda – Lesley Roy canta “Maps”

Islanda – Daði & Gagnamagnið cantano “10 Years”

Israele – Eden Alene canta “Set Me Free”

Italia – Maneskin cantano “Zitti e buoni”

Lettonia – Samanta Tina canta “The Moon Is Rising”

Lituania – The Roop cantano “Discoteque”

Macedonia del Nord – Vasil canta “Here I Stand”

Malta – Destiny canta “Je me casse”

Moldavia – Natalia Gordienko canta “Sugar”

Norvegia – Tix canta “Fallen Angel”

Olanda – Jeangu Macrooy canta “Birth of a New Age”

Polonia – Rafał canta “The Ride”

Portogallo – The Black Mamba cantano “Love Is on My Side”

Repubblica Ceca – Benny Cristo canta “Omaga”

Regno Unito – James Newman canta “Embers”

Romania – Roxen canta “Amnesia”

Russia – Manizha canta “Russian Woman”

San Marino – Senhit feat Flo rida cantano “Adrenalina”

Serbia – Hurricane cantano “Loco loco”

Slovenia – Ana Soklič canta “Amen”

Spagna – Blas Cantò canta “Voy a quedarme”

Svezia – Tusse canta “Voices”

Svizzera – Gjon’s Tears canta “Tout l’Univers”

Ucraina – Go_A cantano Šum

All’appello mancano l’Armenia e la Bielorussia. La prima si è ritirata dopo non essere riuscita a rispettare la deadline per presentare la canzone con cui avrebbe partecipato all’edizione di quest’anno. Discorso diverso, invece, per la Bielorussia: come da regolamento, il brano è stato squalificato perché conteneva contenuti politici espliciti nel proprio testo.

Il video di tutte le canzoni dell’Eurovision Song Contest

L’account ufficiale YouTube dell’Eurovision ha pubblicato un video con il recap di tutte e 39 le canzoni in gara, tra cui spicca “Zitti e buoni”, il brano con cui i Maneskin hanno vinto l’ultimo Festival di Sanremo.