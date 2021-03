Sanremo 2021, ecco la classifica generale big della terza serata

Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston nella terza serata di Sanremo 2021, sono stati tutti e 26 i big che sono in gara in questa 71^ edizione del Festival della Canzone italiana. La classifica è stata stilata grazie ai voti dell’orchestra, che si sono andati a sommare a quelli della giuria demoscopica (composta da 300 persone) realizzata nelle prime due puntate. Nella terza puntata, come è consuetudine, i cantanti in gara si sono esibiti interpretando i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e alcuni hanno duettato con altri artisti, mentre qualcuno ha preferito esibirsi da solo.

Vi segnaliamo che l’idea di Amadeus di mantenere in gara Irama, mandando in onda l’esibizione con un filmato delle prove generali di qualche giorno fa è stata accolta dagli altri artisti: per questo motivo, Irama è rimasto ufficialmente in gara in questo Festival di Sanremo ed è stato proiettato il video della sua perfomance alle prove.

Ma Chi è il cantante al primo posto nella classifica generale della terza serata di Sanremo 2021? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021, la classifica generale della terza serata: ecco chi c’è al primo posto

Vi sveliamo subito che al primo posto c’è Ermal Meta, al secondo si è piazzata Annalisa e, infine, al terzo c’è Willie Peyote. Di seguito, invece, trovate la top 10 della terza serata di giovedì 4 marzo di Sanremo 2021. Quella completa non è stata letta in diretta, probabilmente per mancanza di tempo visto che ogni sera il Festival finisce sempre più tardi, e verrà resa nota nelle prossime ore.

10. Maneskin

09. Orietta Berti

08. Extraliscio feat. Davide Toffolo

07. Malika Ayane

06. Lo Stato Sociale

05. Irama

04. Arisa

03. Willie Peyote

02. Annalisa

01. Ermal Meta

La TOP 10 della classifica generale

Siete d’accordo?#Sanremo2021 pic.twitter.com/wyp2UhFmIi — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 5, 2021

Sanremo 2021: chi ha vinto la terza serata delle cover?

Quella che avete letto qualche riga sopra è la classifica generale che, ribadiamo, è stata data dalla somma della classifica della seconda serata (con giudizi dati dalla giuria demoscopica) e dai voti espressi stasera dall’orchestra. Per quanto riguarda la classifica delle cover, invece, il giudizio è stato espresso solo dall’orchestra: il vincitore è stato Ermal Meta con il brano cover “Caruso”, al secondo posto c’è stata Orietta Berti con Le Deva “Io che amo solo te” e, infine, a completare il podio si sono piazzati gli Extraliscio feat. Davide Toffolo e Peter Pichler “Medley Rosamunda”.

Domani sera, nella quarta serata di Sanremo 2021, si esibiranno nuovamente tutti e 26 i big in gara e canteranno le canzoni con cui stanno concorrendo per poter vincere questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021.

Come e dove vedere la replica di Sanremo 2021 in tv e streaming

Se vi siete persi la terza puntata di Sanremo 2021 oppure, volete semplicemente recuperare una esibizione specifica o ascoltare il brano che più vi ha colpito, non temete: ecco come dove vedere la replica di Sanremo 2021. Qualche semplice e breve istruzione che vi aiuterà a rivedere la prima serata delle kermesse quando volete e stando comodamente sul divano.