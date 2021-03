Alessandro Cattelan torna in Rai! Da maggio avrà un programma tutto suo

Alessandro Cattelan condurrà uno show, in prima serata, dal titolo “Da grande” su Rai Uno a partire dal prossimo maggio 2021. È questa la notizia bomba che sta circolando in queste ore in rete e di cui, anche noi, abbiamo deciso di scrivere per aggiornarvi su questa news che riguarda l’ex conduttore storico di X-Factor.

Proprio in questa ultima edizione del talent show canoro, infatti, il quarantenne piemontese aveva annunciato che avrebbe lasciato X-Factor e, sempre qualche tempo fa, aveva anche dichiarato che non avrebbe più condotto, almeno per questa stagione, il late show in onda sempre su Sky Uno “EPPC”: che questo ritorno in Rai, con annesso nuovo impegno, sia stato il motivo di questo doppio abbandono dei due suoi programmi storici? Tutto è possibile.

Come si chiama e di cosa parla il programma che condurrà Alessandro Cattelan su Rai Uno?

Il programma che condurrà Alessandro Cattelan si chiama “Da Grande” e sarà uno show che verrà trasmesso il venerdì sera, su Rai Uno, in prime time. Le puntate, per ora previste, sono 2 e saranno serate volte al grande intrattenimento: i protagonisti di questa nuova trasmissione saranno persone over 40, età in cui si diventa “grandi” e che sono entrati nella fase della consapevolezza.

Come viene riportato anche sul sito ‘dagospia.com’, infatti, nello show “Da grande” che verrà condotto da Cattelan si duetterà e si discuterà proprio della consapevolezza che si raggiunge (forse) quando si entra negli “anta”, con i personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo che saranno invitati nelle due puntate che vedremo a partire dal prossimo maggio 2021 sul primo canale della tv di Stato.

Alessandro Cattelan lascia Sky e ritorna in Rai

Dunque: Cattelan lascia Sky e approda in Rai per condurre un programma tutto suo. “Da grande”, per quello che si sa attualmente, dovrebbe essere prodotto dalla Fremantle, società che il doppiatore italiano di Tortona conosce bene dal momento che ha collaborato con loro per molti anni proprio nel programma che ha deciso di abbandonare, ovvero X-Factor. A curare questo nuovo show, invece, sarà Claudio Fasulo che stiamo vedendo proprio in questa settimana impegnato nella direzione di Sanremo 2021, in quanto dirigente responsabile della televisione pubblica e, appunto, dell’attuale Festival

Concludiamo dicendovi che il ritorno di Alessandro Cattelan in Rai sembra essere stato voluto fortemente dall’Amministratore Delegato di Viale Mazzini Fabrizio Salini che, a fine mandato, pare sia riuscito nel suo intento di volere l’ex Vj di MTV al timone di un programma Rai. Ricordiamo, comunque, che questo non sarebbe un esordio, ma un ritorno in Rai per Cattelan.

il conduttore, infatti, è stato lanciato molti anni fa da Simona Ventura in una edizione di “Quello che il calcio” ed è stato anche protagonista, insieme a Gianluigi Buffon, della prima puntata del poco fortunato show (fece pochi ascolti) del sabato sera di Rai Uno “Dieci Cose”, condotto da Flavio Insinna e Federico Russo.