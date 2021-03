Quando va in onda la finale de La Caserma? Ecco la data esatta

La programmazione del Festival di Sanremo 2021 fa slittare la puntata finale de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2. Inizialmente, l’ultimo appuntamento era fissato per mercoledì 3 marzo, ma la sovrapposizione con la kermesse musicale sanremese ha fatto optare i vertici della seconda rete Rai per un rinvio. D’altronde non è la prima volta che il nuovo programma di mamma Rai subisce una variazione di palinsesto: la prima volta fu quando si decise di anticipare la messa in onda al giorno prima (di martedì, ndr) per lasciare spazio alla votazione in Senato decisiva per la fiducia al Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e il nuovo esecutivo.

In questo articolo risponderemo alla domanda che il pubblico di Rai 2 si sta chiedendo da qualche giorno a questa parte: quando va in onda la finale de La Caserma?

Giorno della sesta e ultima puntata de La Caserma

La sesta e ultima puntata de La Caserma su Rai 2 andrà in onda mercoledì 10 marzo, esattamente una settimana dopo il giorno stabilito alla vigilia del docu-reality per la messa in onda dell’appuntamento finale. Per i protagonisti della trasmissione non cambia comunque nulla, dal momento che il programma è stato registrato un paio di mesi fa, quindi si tratta di un rinvio che non va ad intaccare in alcun modo le dinamiche interne al reality.

La decisione di posticipare di sette giorni la fine de La Caserma è stata se vogliamo inevitabile, alla luce anche della curva di ascolti televisivi in picchiata rispetto alle prime due puntate, complice anche il ritorno del grande calcio europeo sugli schermi Mediaset al mercoledì. In occasione dell’ultima puntata di mercoledì prossimo, i telespettatori avranno modo di assistere a un sorprendente colpo di scena, con la presenza di un’ospite d’eccezione che lascerà a bocca aperta anche i ragazzi. Di chi si tratta? Trovate questo e altro ancora nelle anticipazioni sulla puntata finale de La Caserma.