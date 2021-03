Domenica In, De Lucia imita la D’Urso e allude alla chiusura di Non è la D’Urso

Nella puntata di ieri di Domenica In, Vincenzo De Lucia si è cimentato in una nuova imitazione di Barbara D’Urso. Il comico è, divenuto, ormai, un ospite fisso del programma di Mara Venier, considerando che le sue imitazioni stanno avendo un successo enorme.

Ad ogni modo, in occasione della messa in onda di domenica 28 febbraio, l’imitatore non ha potuto fare a meno di menzionare anche la vicenda inerente la chiusura anticipata di Live non è la D’Urso. A tal riguardo, il protagonista ha ironizzato sui motivi che avrebbero spinto Mediaset a prendere questa decisione. Scopriamo cosa è emerso.

A Domenica In si ironizza sulla chiusura di Non è la D’Urso

Vincenzo De Lucia ha, nuovamente, imitato Barbara D’Urso a Domenica In e la sua esibizione è cominciata con un monologo inerente la chiusura di Live non è la D’Urso. Il programma della domenica sera chiuderà i battenti, almeno fino alla prossima stagione, domenica 28 marzo. Successivamente, poi, si lascerà spazio alla versione serale di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Il comico ha ironizzato sulla vicenda ed ha dichiarato che tale decisione non sia scaturita dalla carenza di ascolti, ma da motivi ben più grandi.

Nello specifico, ha svelato: “Questo pianeta non mi basta più. In esclusiva qui choc, Live non è la D’Urso si trasferisce su Marte“. In seguito ha aggiunto: “Ho già i miei amatissimi autori che sono sbarcati e stanno facendo ottimo lavoro”. Il protagonista ci ha tenuto a puntualizzare che non c’entrano assolutamente gli ascolti e tutte le voci trapelate in questi giorni sui social.

Le stoccate di De Lucia a Mara Venier

In seguito, poi, Vincenzo De Lucia, nei panni di Barbara D’Urso, ha fatto anche delle pungenti domande a Mara Venier in merito al suo futuro a Domenica In. Nello specifico, ha chiesto alla presentatrice se condurrà la prossima stagione del programma domenicale. La Venier è rimasta un po’ interdetta ed ha replicato in modo lacunoso alla domanda. L’ospite, però, ha rincarato la dose asserendo che nessuno potesse schiodare zia Mara dal suo posto, pertanto, sarà sicuramente alle redini della prossima edizione del programma.

Ad ogni modo, anche in questa occasione, Barbara D’Urso ha citato l’imitazione del comico nel suo programma serale Live non è la D’Urso. La donna è apparsa alquanto divertita. Almeno apparentemente, la conduttrice pare abbia preso di buon grado questo appuntamento fisso che si è venuto a creare nella trasmissione appartenente alla rete competitor a quella di Canale 5.