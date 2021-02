Live non è la d’Urso, ecco la data di chiusura ufficiale: lo comunica Mediaset

Tramite un comunicato stampa diffuso da “Mediaset” in queste ore, l’azienda ha fatto sapere che Live non è la d’Urso chiuderà ufficialmente e anticipatamente questa stagione di palinsesto televisivo e l’ultima puntata andrà in onda domenica 28 marzo 2021. Ancora non è dato sapere cosa ci sarà la settimana successiva, visto che sarà Pasqua, mentre dall’11 aprile, come è già stato ampiamente annunciato, Avanti un altro di Sera sostituirà il talk show condotto da Barbara d’Urso.

Il programma Live non è la d’Urso non verrà mai più trasmesso?

Difficile, attualmente, dare una risposta certa e concreta a questa domanda: Live non è la d’Urso è stato il programma più visto nella prima serata della domenica, con un ciclo che fino ad oggi ha visto 76 puntate e oltre 300 ore di informazione e di servizio trasmesse anche durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Anche gli ospiti che ci sono stati nel salotto di Live non è la d’Urso sono stati di grande calibro: tolti i personaggi dello spettacolo, comunque importanti, nello studio di “Barbarella” si sono avvicendati personaggi della politica, della cultura, giornalisti e tanti altri. Per tutti questi motivi non è ancora stato deciso se il prossimo anno il talk show del prime time della domenica verrà ancora riproposto in palinsesto.

Novità per Domenica Live: non chiude e, anzi, si “allunga”!

Se Live non è la d’Urso chiude ufficialmente, ci sono delle grandi e importanti novità che riguardano Domenica Live: infatti, dall’11 aprile 2021 il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento, andrà in onda a partire dalle ore 15 e non più dalle 17:20 e si chiuderà, invece, come consuetudine alle ore 18:45.

In questo modo ci saranno quasi 4 ore di diretta e nelle prime due debutterà uno spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad incrementare e arricchire il già ottimo livello di passatempo che propone questo altro programma condotto da Barbara d’Urso. In merito a queste decisioni ha anche rilasciato delle dichiarazioni Mauro Crippa, Direttore Generale dell’informazione “Mediaset”

“Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico”

Sembrava molto peggiore lo scenario che era stato dipinto per Barbara d’Urso nei giorni scorsi: queste parole, invece, confermano quanto rilasciato dalla conduttrice napoletana in merito al suo presente e al suo futuro in Mediaset. Vi segnaliamo, infine, che il contenitore pomeridiano di Pomeriggio 5, invece, proseguirà fino all’estate.