La Pupa e il Secchione 2021: ecco chi è la coppia che ha vinto questa edizione

Giovedì 25 febbraio 2021 è andata in onda la finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa. I concorrenti che hanno preso parte a questa sesta e ultima messa in onda del reality show si sono dovuti sfidare a colpi di libri, di giochi e di performance. E proprio alcuni finalisti, tra una competizione e l’altra, hanno ricevuto delle soprese: la produzione, infatti, ha fatto incontrare la mamma alla secchiona Orazi e il papà alle due “pupe” Stephanie e Miryea.

Insieme al conduttore Andrea Pucci, per questa sesta puntata, nonché la finale de La Pupa e il Secchione, ci sono stati ospiti del calibro di Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello, Claudia Ruggeri, Carmen Di Pietro, oltre agli invitati fissi Francesca Cipriani e il professore Diego Verdegiglio.

Una volta terminate le numerose prove giornaliere che i Pupi, le Pupe e i Secchioni/e hanno dovuto affrontare è stata stilata la consueta classifica finale e a piazzarsi al primo posto è stata la coppia formata da Miryea e Marini. Dopo un ultimo gioco, pieno di colpi di scena, e alla consueta prova del sintony test, a raggiungere i due concorrenti alla sfida finale e all’ultimo bagno di cultura di questa edizione de La Pupa e il Secchione sono stati Stephanie e Guidi. Per Gianluca e Orazi, giunti quarti, e Linda e Pisano, arrivati terzi, invece, il percorso all’interno del programma è finito a un passo dalla finalissima.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi ha vinto La Pupa e il Secchione 2021?

Le due coppie che si sono sfidate all’ultimo Bagno di Cultura finale hanno dato vita ad una dura battaglia. Ha vinto La Pupa e il Secchione 2021 la coppia formata da Miryea e Marini, che si è aggiudicata il montepremi di 20 mila euro messo in palio dal reality show. I due concorrenti de La Pupa e il Secchione hanno vinto la sfida contro Stephanie e Guidi per 9 punti a 7. Chissà se dopo questa sconfitta e la fine del programma, la storia d’amore che è iniziata all’interno della trasmissione tra i secondi classificati continuerà anche fuori…noi, un po’, ci speriamo.

I giurati che hanno presenziato all’ultimo duello sono stati Cristiano Malgioglio e Francesca Barra. Oltre a loro, per questa ultima puntata de La Pupa e il Secchione, ci sono stati anche il prof. Diego Verdegiglio, Aurora Staltieri, la signora Teresa e la coppia vincitrice della scorsa edizione: Scalzi e Stefano. Infine, anche gli altri partecipanti del reality show che sono stati eliminati nelle messe in onda precedenti hanno potuto presenziare al bagno di cultura finale che ha sancito come vincitori la coppia formata da Miryea e Marini.

Guidi e Stephanie sfiorano la vittoria durante un bagno di cultura super combattuto: secondo posto per loro! #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/lQJm3L3e7K — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 25, 2021

Come vedere la replica de La Pupa e il Secchione in streaming

Ma non temete: se vi siete persi la sesta puntata de La Pupa e il Secchione, nonché la finale di questa edizione del reality show e volete rivedere nel dettaglio cosa è successo, la potete recuperare in streaming guardandola quando volete. Ecco come e dove vedere la replica in tv e in streaming, con tutte le istruzioni del caso per accedere facilmente al contenuto multimediale scelto.