Beautiful, anticipazioni 28 febbraio-6 marzo: Thomas ossessionato da Hope

In Beautiful, Ridge e Brooke arriveranno a firmare le carte per il divorzio. Thomas assicurerà a Zoe che la farà tornare a lavorare alla Forrester Creations e cercherà di convincere Ridge a riportare in auge la Hope For The Future. Zoe invece, metterà in guardia Liam e Steffy: “Thomas è ancora ossessionato da Hope“.

Beautiful, spoiler: Thomas vuole riproporre la Hope For The Future

Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5 da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo, Thomas vorrà riproporre sul mercato la Hope For The Future. Per questo chiederà al padre di finanziare la linea. La Forrester non disporrà di abbastanza fondi per produrre sia la linea di Hope che quella di Steffy e, a questo punto, Thomas proporrà una sorta di sfida tra le due collezioni. Steffy non si fiderà del fratello e avrà il sospetto che Thomas si sia inventato la gara solo per poter stare vicino a Hope.

Beautiful, trame al 6 marzo: Hope rifiuta di lavorare insieme a Thomas

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Hope sarà alla ricerca di uno stilista per la Hope For The Future, visto che si rifiuterà di lavorare a stretto contatto con Thomas. Liam sarà preoccupato per il fatto che Hope prima o poi accetti di tornare a lavorare con Thomas e per questo dirà a Forrester Jr che lo terrà d’occhio. Quest’ultimo non si farà intimorire da Liam ed andrà avanti con il suo piano, chiedendo ancora una volta a Hope di lavorare insieme. La giovane Logan declinerà ancora una volta la sua offerta.

Beautiful, anticipazioni: Brooke e Ridge firmano il divorzio

In Beautiful, Thomas non demorderà mentre Liam e Steffy saranno concordi sul fatto che sarà necessario scoprire le sue reali intenzioni. Per questo andranno da Vinny per scoprire qualcosa in più. Qui i due incontreranno Zoe, la quale dirà loro che Thomas è ancora ossessionato da Hope. Brooke intanto, sarà affranta dopo aver dovuto firmare le carte per il divorzio da Ridge.

Questo è molto altro nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5. Ricordiamo che, per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play.

