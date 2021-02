Canelo Alvarez-Avni Yildirim, in palio i titoli WBA e WBC dei pesi supermedi

Nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio scenderanno sul ring la star messicana Canelo Alvarez e lo sfidante Avni Yildirim. Il match, valido per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi, si disputerà al The Hard Rock Stadium di Miami, dove i due pugili si stanno allenando in vista dell’incontro tanto atteso di questo fine settimana.

Inutile dire che i favori del pronostico siano tutti per il campione messicano, con il suo successo quotato 1 a 40. Numeri impietosi per l’avversario turco, nonostante le dichiarazioni ottimistiche pronunciate dal suo trainer (Joel Diaz, fratello dell’ex campione del mondo Julio Diaz) lascino pensare che quello di sabato notte non sarà un match a senso unico, come invece in tanti sono pronti a scommettere.

A seguire l’orario di inizio e come vedere la sfida, più alcune considerazioni sui due pugili.

Orario e come vedere Canelo Alvarez vs Avni Yildirim

Il match di boxe Canelo Alvarez-Avni Yildirim inizierà all’una di notte ora italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio. Diretta in esclusiva su Dazn. Ricordiamo che la piattaforma streaming rappresenta il punto di riferimento per tutti gli appassionati sportivi di pugilato, e infatti nella serata di venerdì trasmetterà in diretta anche il primo appuntamento della Milano Boxing Night, con l’atteso ritorno di Daniele Scardina – “King Toretto” – sul ring.

Tornando alla sfida per i titoli WBA e WBC dei supermedi, Canelo punta a ripetere il successo conquistato contro il britannico Callum Smith (fin lì ancora imbattuto), vittoria con cui ha ottenuto il riconoscimento di entrambi i titoli mondiali e, se vogliamo, una rivincita personale dopo la sconfitta nel 2013 contro il fuoriclasse Floyd Mayweather Jr. (record di 50 vittorie e nessuna sconfitta per l’ex pugile statunitense soprannominato Money Mayweather).

Avni Yildirim, una sconfitta annunciata?

La vittoria di fine dicembre – anche il quel caso fu Dazn a trasmettere il match – contro Smith pone Canelo Alvarez in una posizione relativamente tranquilla per la difesa delle corone WBA e WBC dei supermedi, a maggior ragione se l’avversario non ha dalla sua un curriculum così forte da poterlo in qualche modo impensierire.

Professionista dal 2014, Avni Yildirim vanta un record di 14 vittorie e 2 sconfitte. Come spesso accade però, alla fine sono i KO gli unici a essere ricordati: nel 2017 il pugile turco perse contro il britannico Chris Eubank Jr. nella sfida valida per il titolo IBO dei supermedi; il secondo KO è arrivato a inizio 2019, quando il turco provò a conquistare il titolo WBC dei supermedi contro lo statunitense Anthony Dirrell.

Adesso, a distanza di due anni dall’ultimo KO, Yildirim cerca il ritorno alla vittoria nella sfida più difficile della sua carriera, con un finale che appare – purtroppo per lui – già scritto.

