Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 27 febbraio 2021

La registrazione della nuova puntata di Verissimo si sta avvicinando e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 27 febbraio 2021 di Verissimo, in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, ci saranno dai 5 ai 7 ospiti (la conferma esatta ve la daremo nelle prossime ore, quindi seguiteci!). La curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.

Giulia Salemi ospite a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno diversi personaggi del mondo dello spettacolo e amati dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Giulia Salemi, recentemente eliminata al televoto dalla casa del Grande Fratello Vip 5, sarà ospite nella nuova puntata di Verissimo: l’influencer non è la prima volta che si siede per raccontarsi nel talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 e, anche questa volta, lo farà per parlare della nuova esperienza che ha vissuto all’interno della casa, dell’amore che ha trovato in Pierpaolo Pretelli partecipando al reality show e di alcuni suoi momenti personali e professionali.