La leggenda di Frozen, il nuovo cortometraggio Disney+ gratis per gli abbonati

La leggenda di Frozen è il nuovo cortometraggio in arrivo il prossimo 26 febbraio su Disney+, la piattaforma streaming di Disney che da ieri ha dato il benvenuto al brand per adulti Star (ve ne abbiamo parlato qui). Ambientato nel mondo immaginario di Frozen, Myth: A Frozen Tale (questo il titolo originale) vede alla regia Jeff Gipson, che in passato aveva già diretto Cycles, il primo cortometraggio Disney in virtual reality (VR).

Al suo fianco la Disney ha voluto anche Brittney Lee in qualità di production designer, ricomponendo così la coppia che tempo fa lavorò insieme per la realizzazione dei due film dell’intramontabile saga.

Di cosa parla La leggenda di Frozen? E come si potrà vedere?

La trama de La leggenda di Frozen

Myth: A Frozen Tale ha per protagonisti i componenti di una famiglia di Arendelle. Prima di andare a dormire, i bambini chiedono ai propri genitori la classica favola della buonanotte. La mamma accetta di buon grado la richiesta: racconta loro la leggenda intorno alla nascita di un nuovo mondo, in cui quattro spiriti (gli elementi della natura) si fondono per trovare un equilibrio, da cui nascerà appunto un altro universo.

È Evan Rachel Wood a dare la voce alla mamma: una conferma se vogliamo, dopo che l’attrice statunitense aveva già prestato la voce alla regina Iduna (la madre di Elsa e Anna) in Frozen II – Il segreto di Arendelle.

Il trailer de La leggenda di Frozen

Ecco invece il trailer ufficiale del cortometraggio La leggenda di Frozen, prossimo al debutto sulla piattaforma Disney Plus:

Dove vedere La leggenda di Frozen

Il nuovo cortometraggio Disney sarà disponibile da venerdì 26 febbraio all’interno del catalogo Disney+, gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio streaming on demand. Oltre che da PC su disneyplus.com, La leggenda di Frozen sarà visibile anche da smartphone e tablet tramite l’app Disney Plus, disponibile gratuitamente su Android e iOS.

