Festival di Sanremo: ecco i 5 eventi memorabili di tutte le 70 edizioni

Il Festival di Sanremo 2021 è, ormai, alle porte, ma prima che possa essere dato il via alla settantunesima edizione della competizione canora rispolveriamo alcuni dei momenti memorabili di tutte le edizioni passate. Sanremo è certamente tra gli eventi musicali più attesi dell’anno, per tale ragione, tutto quello che accade sul palco dell’Ariston è destinato a restare nella storia.

A maggior ragione, poi, se accade qualcosa di davvero bizzarro, il pubblico fa molta fatica a dimenticarsene. Per questo, abbiamo elaborato un elenco dei 5 momenti memorabili di tutte e 70 le edizioni del Festival. Il primo risale al 1995, mentre l’ultimo è dell’anno scorso.

I primi due eventi memorabili del Festival di Sanremo

In attesa che cominci la 71° edizione del Festival di Sanremo, vediamo quali sono stati gli eventi maggiormente degni di nota delle precedenti competizioni. Il primo evento clamoroso avvenuto nel teatro Ariston risale al 1995. All’epoca c’era come conduttore Pippo Baudo, il quale riuscì a sventare un tentato suicidio. Un uomo salì sulla balconata del teatro e minacciò di buttarsi di sotto. Il conduttore, allora, lo raggiunse e gli disse tante parole d’incoraggiamento, fino a sventare la tragedia con un abbraccio.

Il secondo avvenimento degno di nota, invece, si verificò nel 1996. In tale occasione avvenne un’irregolarità nel televoto che determinò la vittoria di Ron e Tosca invece che quella di Elio e Le Storie tese, che per l’occasione cantarono “La terra dei cachi”. Il gruppo era destinato alla vittoria ma, all’ultimo momento, avvenne qualcosa che compromise la situazione. In seguito furono avviate delle indagini dai carabinieri e si scoprirono delle gravi irregolarità nelle votazioni. Ad ogni modo, la band riuscì ad aggiudicarsi il Premio della Critica.

Dalla farfallina di Belen a Bugo e Morgan

Per quanto concerne il terzo avvenimento, invece, esso è datato nell’anno 2012 e riguarda la farfallina di Belen. All’epoca, infatti, la donna era tra le co-conduttrici e, in prima serata, sfoggiò un elegantissimo abito da sera con uno spacco vertiginoso. Al di sotto dello spacco si intravide un tatuaggio, che la donna aveva nell’area bikini, inerente proprio una farfalla. Inoltre, in tale occasione si discusse anche della presunta assenza di slip da parte della donna. In realtà, in seguito si scoprì che indossasse delle mutandine apposite per non lasciare i segni sui fianchi.

Nel 2015, invece, ad animare il Festival di Sanremo ci fu la famiglia Anania, un’allegra combriccola formata da due genitori e 16 figli. Il baccano che i protagonisti riuscirono a creare è rimasto impresso nella mente degli spettatori. Infine, tra gli eventi maggiormente degni di nota non poteva non essere annoverato anche il caso Bugo-Morgan risalente al 2020. In quell’occasione, infatti, Marco Castoldi storpiò il testo del brano per mortificare il suo collaboratore, il quale abbandonò il palco nel bel mezzo dell’esibizione. Non ci resta che attendere l’edizione di quest’anno per vedere se accadrà qualche altro episodio da annoverare nell’elenco degli eventi memorabili.