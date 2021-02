Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula muore!

In Una vita tra qualche settimana diremo addio ad uno dei personaggi più controversi della serie spagnola. Stiamo parlando di Ursula Dicenta, che morirà per mano di Genoveva Salmeron e Santiago Becerra. Ma come si arriverà a tanto? Sarà la vedova Bryce ad ordinare l’omicidio della sua ex alleata, nel timore che la donna posa rivelare in giro i suoi segreti.

Una vita, anticipazioni: Ursula cacciata dal quartiere

Per anni Ursula ha seminato il terrore in quel di Acacias e la ricorderemo come uno dei personaggi più cattivi e senza scrupoli di Una vita, insieme a Cayetana. La Dicenta sarà destinata infatti a dire addio alla soap tra qualche settimana. Nel dettaglio, vedremo che Ursula comincerà a dare segni di pazzia, soprattutto nel momento in cui capirà di essere stata messa da parte da Genoveva, la quale non avrà più bisogno di lei per portare avanti i suoi piani. La Salmeron infatti, riuscirà a conquistare Felipe, arrivando addirittura a dirgli di aspettare un figlio da lui. La donna in realtà, sarà incinta di Santiago, il finto marito di Marcia. Un segreto che sarà a conoscenza di Ursula. Genoveva, nel timore che la sua ex alleata spifferi tutto a Felipe, agirà d’astuzia e riuscirà a screditare l’ex istitutrice agli occhi dei vicini, facendola cacciare dal quartiere. Genoveva crederà di essersi liberata di Ursula, ma la perfida Dicenta sarà pronta a tornare più agguerrita che mai.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula si rinchiude in convento

Una vita, spoiler prossime puntate: Ursula assassinata su ordine di Genoveva

In Una vita, tra qualche puntata, ritroveremo Ursula nelle vesti di suora. La Dicenta infatti, dopo essere stata cacciata da Acacias, si sarà rifugiata in un Convento fuori città dove, a suo dire, starà espiando le sue colpe. Genoveva non crederà affatto alla buona fede della donna ed infatti avrà ragione a non fidarsi di Ursula. La Dicenta infatti, non smetterà di meditare vendetta contro tutti i vicini di Acacias, Genoveva compresa e, per questo, non esiterà ad inviare lettere minatorie anonime. In seguito, Genoveva, al fine di evitare che Ursula possa spifferare la verità sulla sua gravidanza a Felipe, pianificherà l’assassinio della donna, con l’aiuto di Santiago. Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Genoveva darà appuntamento a Ursula nelle vicinanze del Convento durante una intensa nevicata. Giunta sul luogo stabilito, Ursula tenterà di colpire con un coltello la Salmeron. D’un tratto comparirà Santiago, il quale le sparerà ben tre colpi di arma da fuoco. Ursula cadrà sulla neve e, poco prima di esalare l’ultimo respiro, fisserà in volto Genoveva lanciandole una terribile maledizione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ricordiamo che Una vita va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, nel consueto orario delle 14.10. Per rivedere gli episodi già tramessi, questi possono essere recuperati collegandosi al sito Mediaset Play.