Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula si rinchiude in convento

Nelle prossime puntate di Una vita, assisteremo alla guerra tra Ursula e Genoveva le quali, dopo essere state complici per molto tempo, ora si ritroveranno una contro l’altra. Genoveva farà in modo che la Dicenta venga cacciata da Acacias e, per qualche tempo, Ursula sparirà dalle scene, facendo poi ritorno in una veste inedita. La ritroveremo infatti nei panni di una suora!

Una vita, anticipazioni: Ursula cacciata da Acacias

Nuovi colpi di scena ci attendono nel corso delle prossime puntate di Una vita. Ursula infatti, comincerà a dare segni di pazzia, tanto da credere che Cayetana Sotelo Ruz sia ancora viva. Ma non è tutto, perché la sua ex complice Genoveva, farà in modo che i vicini di Acacias vengano a sapere che è stata proprio la Dicenta a pagare il medico che diagnosticó la finta malattia di Agustina portandola poi a tentare il suicidio. Un fatto questo, che vedrà il vicinato aggredire Ursula per strada, cacciandola da Acacias. Il piano di Genoveva per sbarazzarsi di Ursula sembrerà essere andato a buon fine, ma dovremo fare attenzione alle prossime mosse della Dicenta, che non sembrerà affatto rassegnarsi all’idea di essere stata fatta fuori dalla sua ex complice.

Ursula di fa suora nelle prossime puntate di Una vita

Nel corso delle prossime settimane infatti, ritroveremo Ursula in vesti del tutto inedite. Si scoprirà infatti che la donna, dopo essere stata cacciata dal quartiere si sarà rinchiusa in Convento. Le prossime puntate la vedranno sotto le vesti di una suora. La donna racconterà di aver preso questa decisione per espiare le sue colpe per tutto il male commessso negli anni. Ma sarà proprio così? Dando uno sguardo alle anticipazioni, veniamo a sapere che Ursula non sarà cambiata affatto e continuerà a seminare terrore ad Acacias. La donna infatti, invierà delle lettere minatorie anonime ai vicini, sempre più decisa a vendicarsi di loro, compresa Genoveva. Da quanto si apprende, la Salmeron non crederà affatto al cambiamento di Ursula e studierà un piano per liberarsi definitivamente di lei. La stessa cosa farà Ursula. Come finirà la guerra tra le due ex alleate? Per scoprirlo, dovremo attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Potrebbe interessarti: Una vita, anticipazioni puntate italiane 14-19 febbraio