Una vita, anticipazioni Spagna: Genoveva è incinta

In Una vita le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Genoveva riuscirà ad incastrare Felipe, comunicandogli di aspettare un bambino da lui. Sarà veramente l’avvocato il padre della creatura? La paternità del bambino non sarà affatto chiara, visto che la donna, nello periodo corrispondente al concepimento, era stata in intimità anche con Santiago, il finto marito di Marcia.

Anticipazioni Una vita: Genoveva vuole un figlio da Felipe

Nel corso delle prossime settimane, vedremo che Genoveva sembrerà essere riuscita a riconquistare Felipe anche se l’uomo non avrà mai dimenticato Marcia. Quest’ultima intanto, continuerà a sospettare dell’identità di Santiago il quale, nel frattempo, passerà un pomeriggio in intimità con Genoveva. La Salmeron in seguito, comincerà invece una relazione con Felipe il quale rimarrà spiazzato nel momento in cui la donna gli esprimerà il desiderio di avere un figlio.

Una vita, prossime puntate: Genoveva è incinta

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, vedremo che Genoveva dopo aver partecipato con Felipe ad un galà, gli dirà di avere il sospetto di essere incinta. Felipe non si sentirà ancora pronto e le dirà che prima di decidere sul da farsi, un medico dovrà accertare la gravidanza. Nel frattempo, l’avvocato si confiderà con Liberto, il quale gli dirà che qualora Genoveva fosse davvero incinta, lui dovrà assumersi le sue responsabilità. Ciò vorrà dire che Felipe in qualche modo, si vedrà costretto a sposare la Salmeron.

Una vita, spoiler: è Felipe il padre del figlio di Genoveva?

Dando uno sguardo alle anticipazioni, vedremo che la gravidanza di Genoveva verrà confermata, motivo per il quale lei e Felipe ufficializzeranno la loro relazione di fronte al vicinato. Felipe non riuscirà a gioire della futura paternità, perché ciò vorrà dire per lui, rinunciare per sempre alla possibilità di riconquistare Marcia. I telespettatori non potranno fare a meno di chiedersi se sia in realtà proprio Felipe il padre della creatura. Genoveva infatti, nello stesso periodo, aveva avuto rapporti intimi anche con Santiago Becerra. Anche quest’ultimo nutrirà dei sospetti, ma per scoprire come si evolverà questa intricata story line, dovremo attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

