Che Tempo che fa non andrà in onda il 28 febbraio: Fabio Fazio si deve operare

La puntata di Che Tempo che fa, prevista per domenica 28 febbraio, non andrà in onda. A dare l’annuncio ufficiale è stato direttamente il conduttore Fabio Fazio. Quest’ultimo, nella messa in onda del 21 febbraio, dopo il blocco dedicato a Luciana Littizzetto, ha chiarito che il prossimo appuntamento con il programma della terza rete Rai non è previsto.

Il motivo risiede nel fatto che il conduttore deve necessariamente sottoporsi ad un intervento chirurgico che non gli consentirò di poter essere operativo. Durante l’annuncio non sono potuti mancare gli interventi sarcastici della sua fedele amica e collaboratrice. Scopriamo, dunque, cosa è successo.

L’annuncio di Fabio Fazio sulla sospensione di Che Tempo che fa

Nella puntata di ieri di Che Tempo che fa, Fabio Fazio ha annunciato che l’appuntamento previsto per il 28 febbraio con la trasmissione di Rai 3 non andrà in onda. In tale occasione, dunque, il direttore Franco Di Mare dovrà escogitare un modo alternativo per creare una valida competizione con Live non è la D’Urso e Non è l’Arena. Ad ogni modo, a causare la soppressione della puntata in questione è stato il presentatore.

Fabio Fazio, infatti, durante la messa in onda di ieri, ha annunciato che domenica prossima il programma non andrà in onda in quanto lui deve operarsi. Il protagonista non è voluto entrare nel merito della vicenda, tuttavia, ha lasciato intendere che si tratti di un’operazione legata alla gola. Per tale ragione, ha detto che tale intervento non gli permetterà di parlare per un po’ di giorni.

"Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua." – @fabfazio #CTCF pic.twitter.com/HbUK3N5yms — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

Le battute di Luciana e gli spoiler su Sanremo 20221

In virtù di questo, dunque, la prossima puntata di Che Tempo che fa non andrà in onda e si resta in attesa se l’appuntamento del 7 marzo, invece, sarà regolarmente trasmesso. Per saperne di più non ci resta che attendere per capire quale sarà il decorso post operatorio di Fabio Fazio. Durante l’annuncio era presente anche Luciana Littizzetto, la quale si è lasciata scappare qualche battutina sarcastica anche in questa circostanza.

Quando il presentatore ha ammesso che per diverso tempo non potrà parlare, la donna si è lasciata andare ad un gesto di esultanza. Il modo ironico con cui è stata trattata la vicenda ci lascia intendere che non si tratti di nulla di estremamente grave. Ad ogni modo, proprio in virtù della sospensione della puntata del 28 febbraio, il conduttore ha deciso di dedicare la puntata di ieri sera alle anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021. Per l’occasione, infatti, è stato intervistato anche Amadeus. Clicca qui per scoprire tutto quello che ha rivelato il conduttore.