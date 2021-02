C’è Posta per Te, ospite De Martino: il dettaglio che non sfugge al pubblico

Nell’ultima puntata andata in onda ieri sera di C’è Posta per Te, sabato 20 febbraio 2021, c’è stato un gradito ritorno come ospite nel people show condotto da Maria De Filippi: quello di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, infatti, è la sorpresa che un marito ha voluto fare alla propria moglie. La storia è quella di Giuseppe e Maria, giovane coppia innamorata e umile che vive in un paese in provincia di Catania, che ha 3 figli e che non se la passa economicamente.

Giuseppe, nello specifico, dopo aver svolto dei lavori in nero, ha perso per due volte il lavoro, l’ultima volta a causa del Covid-19, e si è trovato costretto addirittura a vendere le fedi del matrimonio per riuscire a coprire le spese mensili. La moglie, invece, è una semplice casalinga che cerca di mandare avanti la casa, la famiglia e che si prende cura dei tre figli. A quanto pare la coppia stravede per De Martino e così, il marito, ha voluto scrivere a C’è Posta per Te per fare una sorpresa alla moglie per dimostrarle quanto ci tiene nonostante le difficoltà in cui si trovano.

C’è Posta Per te: De Martino fa regali alla coppia

Stefano De Martino è stato protagonista di questa storia di C’è Posta per Te, dicendo che questo racconto gli ricorda un po’ la sua infanzia e adolescenza; dopo lacrime e applausi ha portato un carrello con una serie di giocattoli per i 3 figli e ha regalato una cospicua somma di denaro che ha accuratamente nascosto dentro un cappello da elfo.

Un imprenditore offre lavoro a Giuseppe, lui non sembra entusiasta

Ma le sorprese per Giuseppe e Maria non sono finite qua! Dal pubblico di C’è Posta per Te, ad un certo punto, si è alzato un uomo che si è rivelato essere un imprenditore agricolo, sempre della provincia di Catania, che ha offerto un lavoro in regola a Giuseppe. Proprio questo sembra essere il dettaglio che non è passato inosservato al pubblico e ai telespettatori.

C’è Posta per Te: le reazioni del pubblico sulla storia di Giuseppe e Maria

Il popolo del web, infatti, ha Twittato e ha commentato sulle pagine Social di C’è Posta per Te scrivendo che Giuseppe non sembrava così felice di aver trovato un lavoro e alcuni, addirittura, hanno “incolpato” la coppia digitando che non si fanno i figli se non si possono mantenere perché non sono giocattoli.

“Sono anche io del Sud e so che la situazione lavorativa è molto grave. Ma se io non lavoro o sto già in una brutta situazione economica non mi metto a fare figli. I figli non sono giocattoli che puoi far soffrire” “Matrimonio in grande, tre figli… Poi però non c’erano soldi per altro. Mah, io sono del parere che quando hai gravi difficoltà economiche, meglio aspettare” “Bello così, faccio tre figli e poi vado da Maria a chiedere lavoro e vedo pure Stefano” “Questo signore ha ricevuto un buon assegno, un bel posto fisso, una casa vicino al lavoro e mi ha dato l’impressione della totale indifferenza o come se sapesse già tutto… Impassibile”

Non sappiamo se la redazione di C’è Posta per Te si aspettava un “attacco” del genere, resta il fatto che a fine storia e dopo che i commenti non positivi sono fioccati, sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione è spuntata una foto di Giuseppe a lavoro e nella didascalia dell’immagine c’era scritto: “Giuseppe è felice con il suo nuovo lavoro”