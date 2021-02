Ciao Darwin story torna su Canale 5 a partire da marzo: ecco la data di inizio

Ciao Darwin è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5 a partire dalla seconda decade di marzo. La versione del varietà condotto da Paolo Bonolis, con la spalla Luca Laurenti, avrà un format particolare: non ci saranno dei veri e propri nuovi episodi con sfide inedite tra due categorie, ma ci sarà la versione “story” del programma.

Il programma Ciao Darwin story sarà una sorta di album delle varie edizioni del varietà che ha battuto record di ascolti sulla rete ammiraglia di ‘Mediaset’ anche quando, l’anno scorso, sono state trasmesse le repliche delle edizioni precedenti. Per questo, è verosimile ipotizzare che anche questa costola dello show potrebbe portare a Canale 5 buoni ascolti. Ma quando è la data di inizio di Ciao Darwin story? Scopriamolo insieme!

Ciao Darwin story: data di inizio e numero di puntate

La data di inizio di Ciao Darwin story sarà, presumibilmente, giovedì 11 marzo 2021: 5 saranno le puntate che verranno trasmesse e che, almeno per ora, sembrano essere confermate. Il condizionale è d’obbligo perché, proprio l’11 marzo è prevista l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 e, visto gli ascolti che sta ottenendo la fiction di Rai Uno, non è detto che il varietà riesca a portare gli ascolti sperati alla rete del “Biscione”.

Proprio l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 sembra aver portato i vertici Mediaset a far slittare la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Ovviamente, non si poteva lasciare un vuoto nel palinsesto e, per questo motivo, la ex ‘Fininvest’ sembra aver optato per mandare in onda Ciao Darwin story di giovedì. Quanto meno per la prima puntata, poi potrebbe scambiarsi con il reality condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Avanti un altro in prima serata salta: al suo posto Ciao Darwin story

Come viene riportato sul sito ‘tvblog.it’, la prima serata di ‘Avanti un Altro’ salta e dovrebbe essere mandato in onda un po’ più in là. Il preserale condotto sempre da Paolo Bonolis dovrebbe tornare a breve, nel mese di marzo, e una volta a settimana doveva essere trasmesso in prima serata. Per il momento, però, sembra che non sarà così e che al posto di ‘Avanti un Altro’ ci sarà proprio Ciao Darwin story.