Isola dei famosi 2021 slitta ancora e vengono meno dei concorrenti: i motivi

In queste ore sono trapelate delle notizie inaspettate sull‘Isola dei famosi 2021. A quanto pare, il reality show di Canale 5 subirà un nuovo slittamento. La puntata di esordio, inizialmente prevista per giovedì 11 marzo, non andrà in onda. Altra novità riguarda anche il cast.

Alcuni dei protagonisti che sembravano essere abbastanza certi nel parterre di naufraghi, sono venuti meno all’ultimo momento. Dopo Amedeo Goria, altre due persone si sono aggiunte a lui. Scopriamo i motivi e quando sarà prevista la prima puntata del reality show.

Isola dei famosi 2021 slitta al 12 marzo

L’Isola dei famosi 2021 non comincerà più giovedì 11 marzo. La messa in onda della prima puntata del programma incentrato sulla sopravvivenza è prevista per venerdì 12 marzo. Tale decisione sembrerebbe essere scaturita dalla necessità di eludere lo scontro con una fiction Rai molto amata. Nello specifico, pare che l’azienda del Biscione abbia preferito evitare di lanciare la prima puntata della nuova stagione della trasmissione in concomitanza con l’ultima puntata della serie tv di Rai 1 Che Dio ci aiuti.

Per tale ragione, si sarebbe preferito optare per il venerdì. Ad ogni modo, fermo restando questa decisione, le puntate del reality show attualmente pattuite sono 20, le quali andranno in onda con due appuntamenti settimanali. Essi sono previsti, solitamente, il lunedì e il giovedì, eccezion fatta per la puntata d’esordio. Questa sembra essere la decisione definitiva apportata dalla produzione del programma.

Saltano due aspiranti concorrenti

Alcune variazioni si sono verificate anche per quanto riguarda il cast de l’Isola dei famosi 2021. Nello specifico, alcuni papabili concorrenti sono venuti meno all’ultimo momento. Dopo la rinuncia di Amedeo Goria, il quale è stato escluso per non aver superato le visite mediche, in quanto gli sono state riscontrate delle extrasistole, anche altri due protagonisti sono venuti meno. Il primo è Giovanni Ciacci, che pare non si sia ancora pienamente ripreso dopo aver beccato il Covid. Per tale motivo, pare non sia idoneo ad affrontare un’esperienza così difficoltosa e impegnativa come quella dell’isola.

Il secondo nome, invece, è quello di Carla Gozzi. L’esperta di moda di Detto Fatto pare abbia rifiutato di prendere parte a questa avventura. Per tale ragione, adesso si è in attesa di scoprire chi saranno i due protagonisti che sostituiranno gli esclusi. In merito agli opinionisti, invece, restano alquanto certi i nomi di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, mentre l’inviato speciale sarà Massimiliano Rosolino.