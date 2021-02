Mondiali Cortina, gli orari della prima e seconda manche del gigante maschile

I Mondiali di Cortina 2021 si avviano alla conclusione. Dopo la cocente delusione di ieri, l’Italia proverà a rialzare la testa nella gara del gigante maschile di oggi, riponendo le proprie speranze su Luca De Aliprandini, al momento il miglior azzurro in questa specialità. Va detto subito però che, qualora riuscisse ad arrivare sul podio, si tratterebbe di una vera impresa. Davanti a lui, infatti, ci sono almeno quattro atleti, tra cui un certo Alexis Pinturault, dominatore quest’anno tra le porte larghe e vincitore del Super G inaugurale.

Come per le altre giornate, il gigante maschile di Cortina riceverà un’adeguata copertura televisiva, con la diretta sulle reti Rai ed Eurosport: a seguire trovate gli orari della prima e seconda manche.

A che ora inizia la prima e seconda manche del gigante maschile di Cortina

Appuntamento alle ore 10:00 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle 13:30, con il consueto ordine d’arrivo invertito rispetto alla prova del mattino. Diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Gli atleti gareggeranno sulla pista dei Labirinti, con la partenza fissata a quota 2.100 metri e una pendenza media del 34% (ma in alcuni punti si arriva anche a toccare il 55%). Per via della brevità del tracciato – misura solo 450 metri – sarà una corsa molto breve e altrettanto spettacolare.

Anche per questo motivo il favorito numero uno per la vittoria della medaglia d’oro rimane il francese Pinturault, già vincitore sulla pista Vertigine una settimana fa, quando si correva la prima gara dei Campionati del Mondo di Cortina. In stagione il fuoriclasse transalpino ha centrato già tre successi, dimostrando una certa confidenza con il nostro Paese andando a vincere sulla Gran Risa in Alta Badia, prova che ha aperto la Coppa di specialità (le altre due vittorie invece le ha conquistate entrambe ad Adelboden).

Dove vedere il gigante maschile di oggi in streaming

La diretta streaming del gigante maschile dei Mondiali di Cortina sarà visibile in chiaro su Rai Play, a pagamento invece su Eurosport Player, Sky Go, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus. Sulla piattaforma Rai si dovrà selezionare il canale Rai Sport dalla sezione Diretta, mentre sugli altri servizi online ci si dovrà collegare al canale Eurosport.

E con questo è tutto. Non ci resta che salutarci e darvi appuntamento a domani, con in programma lo slalom speciale femminile: per conoscere gli orari e la copertura televisiva delle ultime gare dei Campionati del Mondo di Sci vi invitiamo alla lettura del calendario completo.