La canzone segreta, quando inizia il programma di Rai 1 e chi ci sarà tra gli ospiti

La canzone segreta segnerà un nuovo inizio per la Tv generalista ai tempi del Covid? Dopo una stagione perlopiù all’insegna delle repliche, anche dovute alla crisi economica e pubblicitaria, ora sembra che sia la Rai a metter mano per prima al palinsesto serale con un atteso nuovo programma.

Quando inizia La canzone segreta su Rai 1

Dopo la notizia dello spostamento dal sabato al venerdì sera, adesso de La Canzone Segreta si sa anche quando inizia. La data ufficiale per la messa in onda della prima puntata su Rai 1 è infatti fissata per venerdì 12 marzo 2021 in prima serata.

Ad oggi, le puntate previste in totale sono cinque o sei e come conduttrice del nuovo show della Rai è stata scelta Serena Rossi, l’attrice napoletana di recente anche reduce dal successo della fiction campione di ascolti “Mina Settembre”.

In un’intervista concessa a “Repubblica”, la presentatrice ha fatto sapere di ispirarsi a Raffaella Carrà, a Mina e a Loretta Goggi, di aver sentito Antonella Clerici e si è detta anche pronta a rischiare con un format definito dalla diretta interessata “perfetto” per lei.

Chi ci sarà tra gli ospiti del programma

Diretta interessata che a La canzone segreta non sarà certo da sola, visto che la caratterista centrale del programma di Rai Uno, rete ora diretta da Stefano Coletta, è di fatto la presenza di ospiti in studio, pronti ad emozionarsi e non solo.

Ospiti tutti quanti scelti tra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo e che, nel caso di questa prima edizione italiana della trasmissione, sono pari ad un numero di sette “stelle”, chi più “stella” chi meno.

Tra questi, spunta intanto anche il nome di Mika. Così come rivelato dalle pagine di “Repubblica”, il cantante di trentotto anni, di recente in uscita con il nuovo live album, sarà protagonista di una delle puntate realizzate qui in Italia con la co – produzione di Blu Yazmine.

Come funziona il format francese

Ma come funziona La chanson secrète, il format francese da cui è tratto il programma – novità di Rai 1? In onda su Tf1 e in Francia condotto da Nikos Aliagas, a partecipare alla trasmissione sono degli ospiti seduti in poltrona e all’oscuro di tutto.

Messi inaspettatamente di fronte ad una sorpresa fatta apposta per loro, con l’aiuto di ballerini, musicisti e performer di vario genere, lo scopo del varietà è quello di stare al gioco, sorprendersi, commuoversi e a volte persino farsi destabilizzare dalle emozioni.

Il format originale prevede infatti una canzone rivisitata e reinterpretata da un artista e solitamente corrisponde ad un brano molto caro all’ospite, in studio anche sorpreso dall’arrivo di parenti, amici ed altri inattesi ospiti.

Ovviamente (o non tanto) con il pubblico da casa che guarda tutto come se stesse in prima fila.