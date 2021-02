Ammartaggio Perseverance in TV: a che ora e dove vedere la diretta televisiva

Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità. O meglio: “One small step for a man, one giant leap for mankind”. Così Neil Amstrong, prima ancora di partire per la missione Apollo 11, aveva immaginato il primo passo dell’uomo sulla Luna. A distanza di oltre mezzo secolo, l’uomo è pronto all’ammartaggio di Perseverance, il rover realizzato dalla Nasa allo scopo di investigare sul passato (e presente) del pianeta rosso, così da rispondere a una delle domande più affascinanti di sempre: c’è vita su Marte?

Data l’eccezionalità dell’evento, l’arrivo di Perseverance previsto per oggi riceverà una copertura televisiva senza precedenti. A seguire l’orario di inizio della diretta TV con cui verrà seguito qui in Italia l’ammartaggio di stasera.

A che ora inizia la diretta dell’ammartaggio in TV

Gli appassionati di astrofisica potranno seguire l’ammartaggio in diretta dalle ore 21:00 su Focus, canale 35 del digitale terrestre. Il commento sarà affidato al giornalista scientifico Luigi Bignami, già protagonista in occasione dello storico lancio del 30 maggio scorso di SpaceX, quando la società fondata dal visionario Elon Musk diventò la prima compagnia privata di sempre a inviare umani verso la Stazione Spaziale Internazionale.

L’arrivo sul suolo del rover Perseverance è previsto per le 21:55 ora italiana, e sarà sicuramente il momento più emozionante di questa prima fase della missione. Pochi minuti prima, però, i telespettatori saranno incollati al televisore per un altro motivo: Perseverance, infatti, dovrà sostenere sette minuti di altissima tensione non appena entrerà in contatto con l’atmosfera di Marte; in questa fase lo scudo termico che protegge il rover raggiungerà una temperatura di quasi 1.300 gradi.

In studio, insieme a Luigi Bignami, ci saranno Roberto Orosei (ricercatore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica) e Cesare Guaita (esperto esobiologo). Interverranno anche Vincenzo Giorgio (amministratore delegato di Altec), Paolo Bellutta (pilota dei rover marziani, in collegamento dal JPL della Nasa) e Gaetano di Achille (esperto di delta marziani).

Dove vedere l’ammartaggio in streaming

In alternativa alla diretta televisiva, sarà possibile vedere l’ammartaggio di stasera in streaming sul canale ufficiale YouTube della Nasa. Per comodità, qui sotto trovate il link al video:

Volendo però, si potrà seguire la diretta dell’ammartaggio su Focus anche tramite la piattaforma streaming Mediaset Play, scegliendo nella sezione Diretta l’apposito canale. Il servizio di Mediaset Play è disponibile senza costi da PC, collegandosi al sito mediasetplay.mediaset.it, e da smartphone e tablet scaricando l’omonima app disponibile per i device Android e iOS.