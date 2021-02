Chi l’ha visto? Anticipazioni e argomenti principali della puntata di stasera

Stasera in tv torna una nuova puntata di Chi l’ha visto? Il programma andrà in onda come di consueto alle ore 21:20 su Rai Tre. La trasmissione di servizio condotta da Federica Sciarelli che si occupa di cercare di ritrovare le persone che sono scomparse, aiutando le famiglie a far riabbracciare un proprio caro, è uno dei programmi di punta della rete diretta da Franco Di Mare. Leggiamo insieme le anticipazioni sugli argomenti di stasera.

Chi l’ha Visto, gli argomenti della puntata di stasera 17 febbraio 2021

Le anticipazioni in merito agli argomenti che verranno trattati questa sera a Chi l’ha visto, ci raccontano che si parlerà nuovamente del caso di cronaca che riguarda la coppia uccisa a Bolzano: Peter e Laura, di cui, il figlio Benno, è accusato di omicidio. Rimanendo sempre su questo tema, inoltre, ci sarà spazio anche per il caso di Ilenia e del suo omicidio: sembrerebbe, infatti, che qualcuno l’abbia brutalmente uccisa in pochi minuti e, per il momento, tra gli indagati sembra esserci l’ex marito anche se ci sono molti aspetti che devono ancora essere chiariti.

Nella prossima puntata Coppia scomparsa: Il corpo di Laura comincia a parlare Mercoledì #17febbraio alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/8YsllM15x5 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 16, 2021

Nella puntata di questa sera di Chi l’ha visto ci sarà spazio anche per le richieste di aiuto che arrivano delle persone in difficoltà che non riescono a ritrovare un proprio caro e le varie segnalazioni che verranno anche lette in diretta. Uno spazio, infine, verrà dedicato anche alla vicenda della minorenne scappata di casa: si prenderà visione di altri video della giovane fatti su Tik Tok e si parlerà con gli adulti coinvolti.

