Australian Open, la programmazione TV del match tra Nadal e Tsitsipas di oggi

Oggi, mercoledì 17 febbraio, il programma degli Australian Open 2021 prevede gli ultimi due quarti di finale del torneo. I riflettori saranno tutti per la sfida tra Nadal e Tsitsipas, impegnati nel secondo quarto di giornata dopo la fine del primo match di giornata tra i connazionali Rublev e Medvedev. Sono già certi invece di un posto in semifinale il campione in carica Djokovic e la sorpresa Aslan Karatsev: il russo ha sconfitto ai quarti il bulgaro Dimitrov, guadagnandosi così la semifinale contro il numero uno del tabellone.

Ma torniamo alla giornata di oggi: a seguire la programmazione televisiva della sfida tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, valida per i quarti di finale degli Australian Open.

A che ora inizia e diretta TV del quarto di finale Nadal vs Tsitsipas

L’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2021 tra Nadal e Tsitsipas sarà trasmesso in diretta TV alle ore 9:30 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky). I favori del pronostico sono tutti per lo spagnolo, numero due del seeding, che in carriera ha perso soltanto una volta contro il giovane greco: semifinale di Madrid 2019, vittoria al terzo set per il tennista ellenico, che in finale perse per due set a zero contro Djokovic.

Chi lo desidera, potrà vedere la sfida tra Nadal e Tsitsipas di oggi 17 febbraio in streaming su Eurosport Player, Sky Go, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus, selezionando il canale Eurosport 1.

Il percorso di Nadal e Tsitsipas agli Australian Open 2021

Ad oggi Nadal non ha ancora perso un set nel primo Slam della stagione. Dopo essersi sbarazzato al primo turno con una relativa facilità di Laslo Dere, al secondo ha concesso il bis contro lo statunitense Michael Mmoh. Incontro più combattuto al terzo turno, dove ha battuto 7-5, 6-2, 7-5 il britannico Cameron Norrie. Agli ottavi di finale il fuoriclasse iberico ha invece spazzato via il nostro Fabio Fognini, non dando mai la sensazione di essere impensierito dai colpi del tennista ligure.

Dall’altra parte, Tsitsipas è approdato ai quarti degli Australian Open di quest’anno giocando una partita in meno rispetto a Nadal, avendo vinto a tavolino il match degli ottavi dopo il ritiro del nostro Matteo Berrettini. Non è comunque stato un percorso immacolato fino a questo momento per il greco, che nonostante le due convincenti vittorie al primo e terzo turno contro il francese Simon e lo svedese Ymer, ha rischiato di uscire clamorosamente al secondo turno contro l’australiano Kokkinakis (vittoria al quinto set).

Prima di andare, vi ricordiamo soltanto l’appuntamento per oggi, mercoledì 17 febbraio, con la sfida Nadal vs Tsitsipas alle ore 9:30 su Eurosport 1.

