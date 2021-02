Top Gun 2 Maverick, è possibile che sarà proprio a lui a morire nel sequel

Per quanto possa sembrare folle ai fan del franchise, il tanto atteso sequel di Top Gun Maverick potrebbe finire con la morte dell’iconico personaggio di Tom Cruise. Nel tanto atteso film successivo, secondo una teoria dei fan, non sarebbe lo studente di Maverick o il suo amico forgiato dal fuoco Iceman che finirà nella bara che si è vista nel trailer di Top Gun Maverick, bensì proprio il pilota collaudatore.

Può sembrare sorprendente, ma considerando il famigerato “bisogno di velocità” di Maverick, che lo vive come una specie di ossessione, mettendo in pericolo anche la vita di Goose che, infatti, è morto precocemente, non è impossibile immaginare che questo potrebbe portare alla morte del protagonista. Dopotutto, nonostante il suo tono divertente, l’attenzione del primo film sul bisogno ossessivo di Maverick di velocità e solitaria ricerca della perfezione, potrebbe prefigurare la possibilità che questo atteggiamento “vivi veloce, duro a morire” possa sancire la fine di Maverick in Top Gun.

Top Gun 2 perché Maverick potrebbe morire?

Come viene riportato anche sul sito ‘screenrant.com‘, secondo la sinossi di Top Gun Maverick, l’azione del film vedrà il protagonista coinvolto in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che sono stati scelti per volare. Sembra un eufemismo per la morte, in particolare per un personaggio che ha già rischiato la vita lavorando come pilota collaudatore sin dal film originale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Goose è già morto e il trailer del film sembra chiarire che questo renda Maverick molto meno concentrato sul divertimento rispetto alla pellicola originale. Di conseguenza, nessun personaggio ha più chance di morire, a causa della ricerca di velocità più elevate e acrobazie più rischiose, di Maverick interpretato da Tom Cruise. La morte avrebbe anche permesso ai produttori di spostare l’attenzione sulla prossima generazione di piloti della Marina senza mantenere Cruise come fulcro principale dei possibili film successivi di Top Gun.

Top Gun 2 perché la teoria della morte di Maverick potrebbe non essere vera

Sebbene l’azione ad alta quota sia una grande attrazione e per alcuni potrebbe portare alla morte di Maverick in Top Gun 2, c’è anche chi crede che, invece, la teoria del decesso del protagonista non può essere vera. Se Maverick rimane in vita, infatti, potrebbe tornare nei possibili sequel successivi come una figura mentore più stoica e alla fine assumere un ruolo in stile Viper per le reclute successive. In questo modo, inoltre, si potrebbe mantenere la presenza di Tom Cruise, dando comunque spazio anche ai possibili nuovi attori per i futuri sequel di Top Gun.