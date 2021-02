Mondiali Cortina, il programma di oggi e i risultati delle gare di ieri

Oggi, venerdì 12 febbraio, va in scena la seconda giornata dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo, all’indomani dell’esordio di ieri con il Super G femminile e quello maschile. Vediamo in breve qual è il programma odierno dei Campionati del Mondo di Sci e come si sono concluse le gare della giornata di ieri.

Il programma dei Mondiali di Cortina per oggi 12 febbraio

Quella di oggi sarà una giornata interlocutoria, in vista dello spettacolo del weekend. Alle ore 10:15 sulla pista Olympia delle Tofane le donne saranno impegnate nella prova della discesa libera, seguite quindici minuti più tardi dalle prove degli uomini sulla Vertigine. Sempre le donne torneranno a disputare la seconda sessione di prove alle ore 13:00, indispensabile per la preparazione alla gara di discesa libera in calendario nella giornata di domani, sabato 13 febbraio (domenica toccherà invece agli uomini).

Non è prevista alcuna copertura televisiva per le tre prove di discesa in programma nella giornata odierna, né da parte della Rai né da Eurosport: su Rai 2 tornerà almeno per oggi la consueta programmazione TV con protagonista la trasmissione I fatti vostri, mentre su Eurosport 1 ed Eurosport 2 verrà dato ampio risalto alle gare del terzo turno degli Australian Open.

I risultati delle gare di ieri 11 febbraio

In attesa dunque che gli specialisti della velocità tornino in pista da domani per le medaglie, facciamo un passo indietro e vediamo quali sono stati i risultati del Super G femminile e Super G maschile di ieri, giovedì 11 febbraio.

Ordine d’arrivo Super G femminile

Lara Gut-Behrami (SVI) Corinne Suter (SVI) +0″34 Mikaela Shiffrin (USA)+0″47

10. Federica Brignone (ITA) +1″09

11. Marta Bassino (ITA) +1″19

Favori del pronostico rispettati, dunque, da parte dell’atleta elvetica Lara Gut-Behrami, che fa suo il Super G femminile precedendo la connazionale Corinne Suter e la statunitense Mikaela Shiffrin. La prima delle italiane all’ordine di arrivo finale è Federica Brignone, decima, e subito dopo di lei Marta Bassino: le due atlete azzurre hanno chiuso con oltre un secondo di distacco dalla vincitrice.

Ordine d’arrivo Super G maschile

Vincent Kryechmayr (AUT) Romed Baumann (GER) +0″07 Alexis Pinturault (FRA) +0″38

5. Dominik Paris (ITA) +0″55

È l’austriaco Kryechmayr ad aggiudicarsi la medaglia d’oro del Super G maschile dei Mondiali di Cortina 2021. Il favorito della vigilia ha vinto di un soffio davanti al tedesco Baumann e il francese Pinturault, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Buon quinto posto per il nostro Dominik Paris, che ha mancato il podio per soli 17 centesimi di secondo. Paris ci riproverà sicuramente nella discesa libera di domenica, quando sarà tra i favoriti per il successo finale.

Prima di andare, vi invitiamo a consultare il calendario dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina, dove troverete tutti gli orari, i canali TV e le piattaforme streaming dove seguire in diretta le gare fino a domenica 21 febbraio.