La Pupa e il Secchione: la coppia eliminata nella quarta puntata e quelle in semifinale

Giovedì 11 febbraio 2021 è andata in onda la quarta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. I concorrenti che hanno preso parte a questa nuova messa in onda del reality show si sono dovuti sfidare a colpi di libri, di travestimenti e di trap. Insieme al conduttore Andrea Pucci ci sono stati ospiti del calibro di Vladimir Luxuria, Marco Arata (in arte Mark The Hammer) e Diego Dalla Palma, oltre agli invitati fissi Francesca Cipriani e il temuto professore Diego Verdegiglio.

Una volta terminate le numerose prove giornaliere che i Pupi, le Pupe e i Secchioni/e hanno dovuto affrontare è stata stilata la consueta classifica finale. In ultima posizione è arrivata la coppia formata dalla pupa Jessica e dal secchione De Santis. Al bagno di Cultura, prova che serve per capire se ci sono stati dai miglioramenti da parte dei pupi dal punto di vista culturale e per i secchioni in merito alla cultura pop, oltre agli ultimi classificati, ci sono andati anche Manuel e Paolella, rispettivamente pupo e secchiona. Il duo è stato scelto dalla coppia formata da Pisano e Linda, che sono risultati i vincitori della puntata.

Chi è stato eliminato nella puntata dell’11 Febbraio de La Pupa e il Secchione?

Le due coppie che si sono sfidate al Bagno di Cultura hanno dato vita ad una dura battaglia. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Jessica e De Santis, che ha dovuto abbandonare il reality show. I due concorrenti de La Pupa e il Secchione hanno perso la sfida contro Manuel e Paolella per 7 punti a 9. I giurati che hanno presenziato all’ultima sfida sono stati Vladimir Luxuria e Francesca Barra.

L'avventura di De Santis e Jessica a #LaPupaeilSecchione e Viceversa… finisce questa sera! 😢 Grazie per aver seguito con noi questa puntata, continuate a seguirci sui social… aspettando la semifinale di giovedì prossimo su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Play! 🥰 pic.twitter.com/WkCNvke5rH — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 11, 2021

Ecco le coppie che sono passate alla semifinale

Alla semifinale de La Pupa e il Secchione si sono qualificate 5 coppie: Linda e Pisano (vincitori di puntata), Stephanie e Guidi, Gianluca e Orazi, Myrea e Marini e, infine, Manuel e Paolella, vincitori del ‘bagno di cultura’. Tra queste ci sarà una coppia che verrà eliminata nella quinta puntata e quattro che, invece, andranno in finale. Quale sarà?

Come vedere la replica de La Pupa e il Secchione in streaming

Vi segnaliamo che tra Guidi e Stephanie il feeling sembra procedere a gonfie vele: si baciano, si tengono per mano, si abbracciano e sono anche tornati in coppia insieme a causa di uno scambio di partner voluto proprio dalla pupa in questione. Anche tra Orazi e De Santis il rapporto procede bene, tanto da spingere il secchione De Santis a scrivere di suo pungo e a dedicare una canzone alla secchiona Orazi. Certo, la conoscenza tra di loro procede un po’ più a rilento rispetto a quella degli alti due protagonisti, ma la strada sembra essere quella giusta e i presupposti per una frequentazione fuori dal programma, visto che De Santis è stato eliminato, sembrano esserci.

Ma non temete: se vi siete persi la quarta puntata de La Pupa e il Secchione e volete rivedere nel dettaglio cosa è successo, la potete recuperare in streaming guardandola quando volete. Ecco come e dove vedere la replica in tv e in streaming, con tutte le istruzioni del caso per accedere facilmente al contenuto multimediale scelto.