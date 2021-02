Giulia De Lellis condurrà Love Island, il nuovo programma in onda su Discovery

Giulia De Lellis, l’ex volto di Uomini e donne e nota influencer, debutterà come conduttrice di Love Island, un programma che parlerà di amore, corna e tradimenti in onda prossimamente su Discovery.

Giulia De Lellis condurrà Love Island su Discovery

In primis, è stata Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Giulia De Lellis sarebbe stata alla guida di Love Island, il nuovo programma per single e coppie in onda prossimamente su Discovery. Ora a confermare la notizia ci pensa Giornalettismo, secondo il quale la nota influencer avrebbe sbaragliato la concorrenza di altre pretendenti molto più navigate. Per Giulia, questa sarà la prima prova da conduttrice in solitaria. Una nuova avventura per la De Lellis, la cui carriera, dopo la partecipazione a Uomini e donne di qualche anno fa, è letteralmente decollata.

Love Island, il nuovo reality che parla d’amore, corna e tradimenti

Dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico grazie al programma di Maria De Filippi, Giulia è diventata una delle influencer più famose d’Italia, con oltre 5 milioni di follower. Da non dimenticare il successo del suo libro edito da Mondadori e del film prossimamente in uscita. Ora per lei, la grande opportunità di condurre un programma tutto suo. Ma in che cosa consiste Love Island? Sembra si tratti di un reality che coinvolge sia single che coppie. Nel dettaglio, il format già andato in onda sulla tv inglese, vede ragazzi e ragazze convivere in una grande villa, nella speranza di trovare l’amore. Alla fine del percorso ci saranno due vincitori e la coppia che resisterà fino alla fine, riceverà un premio in denaro. Sembra che non mancherà proprio nulla in questo reality, nemmeno corna e tradimenti. Restiamo in attesa di capire quando andrà in onda questo nuovo format.