Mondiali Cortina, la programmazione TV dei due Super G di oggi

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 11 febbraio, iniziano i Mondiali 2021 di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Dopo lo stravolgimento apportato al calendario della competizione in seguito al maltempo dei primi due giorni, in data odierna si disputeranno le due gare di Super G femminile e maschile. Le speranze di medaglia azzurra sono riposte su quattro nomi precisi: Dominik Paris e Christof Innerhofer tra gli uomini, Marta Bassino e Federica Brignone tra le donne. Sono le stelle delle discipline veloci, e in assenza di Sofia Goggia è lecito attendersi da loro una grande prova, anche perché correranno in casa: il Super G femminile si svolgerà sulla pista Olympia delle Tofane, mentre quello maschile sulla nuova Vertigine.

Ecco la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali Cortina 2021, con gli orari della diretta TV delle gare di Super G.

Orari e diretta TV del Super G femminile

La prima gara dei Mondiali di Cortina 2021 sarà il Super G femminile di oggi, con il via alla gara fissato per le ore 10:45 con diretta TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a pagamento invece su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky).

Potrete seguire le imprese delle nostre atlete azzurre anche in streaming su RaiPlay (gratis) e su Eurosport Player, SkyGO, Now TV, Dazn e TIMvision (a pagamento).

Tutti gli occhi saranno puntati naturalmente sulla coppia italiana Marta Bassino (soprattutto su di lei) e Federica Brignone, che faranno il possibile per far dimenticare l’assenza per infortunio della “regina” Sofia Goggia.

Orari e diretta TV del Super G maschile

Al termine della prova femminile, scenderanno in pista gli uomini per il Super G maschile sulla pista Vertigine. La diretta TV della gara inizierà alle ore 13:00, sempre in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, oltre che a pagamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per quanto riguarda lo streaming vale il discorso fatto in precedenza: la piattaforma Rai Play assicura la diretta da PC e da smartphone e tablet gratis (richiesta soltanto la registrazione del proprio account personale), mentre su Eurosport Player, Sky GO, Now TV, Dazn e TIMvision dietro abbonamento.

I due alfieri azzurri Dominik Paris (reduce dal successo in Coppa del Mondo nella discesa libera di Garmisch) e Christof Innerhofer hanno dichiarato di puntare al podio: gli avversari numero uno saranno Vincent Kriechmayr (attualmente leader della classifica di coppa di specialità e vincitore dell’ultimo Super G di Garmisch) e Matthias Mayer, naturali candidati alla medaglia d’oro. Riflettori accesi anche sugli elvetici Mauro Caviezel e Marco Odermatt, i due outsider più autorevoli per la gara di oggi.

Prima di andare vi invitiamo alla lettura del programma dei Mondiali di Cortina 2021, dove trovate gli orari, i canali TV e le piattaforme streaming per seguire in diretta tutte le gare giorno dopo giorno.