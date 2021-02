Il Segreto, anticipazioni 14 febbraio: Francisca salva Raimundo

La vita di Raimundo sarà appesa ad un filo a Il Segreto. Francisca, per sua fortuna, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata di domenica 14 febbraio, riuscirà ad evitare che Lazaro Campuzano lo uccida. La donna, poi, dopo aver convinto l’uomo di non aver nulla a che fare con la morte del fratello, gli prometterà di aiutarlo a trovare i veri responsabili e lo assumerà. Nel frattempo, donna Begoña farà delle pressioni su Rosa per scoprire la verità sulla gravidanza di Marta. Intanto, Dolores sarà preoccupata per la sua nipotina mentre Maqueda scoprirà che Jean Pierre è li a La Habana. Infine, Alicia diventerà sindaco di Puente Viejo.

Il Segreto, anticipazioni 14 febbraio: Francisca salverà la vita a Raimundo

Lazaro Campuzano è giunto a Puente Viejo con l’obiettivo di vendicare la morte di suo fratello e si è introdotto nella casa di Francisca convinto che la responsabile sia lei. L’uomo per ottenere vendetta, si appresterà ad uccidere Raimundo nel sonno.

Il suo piano, però, non andrà a buon fine visto che la Montenegro, come si evince dalle anticipazioni Il Segreto inerenti la puntata in onda domenica 14 febbraio, riuscirà ad impedirglielo in extremis.

La donna riuscirà a convincerlo di non avere nulla a che fare con la morte del fratello. Poi, gli offrirà aiuto per trovare i veri colpevoli e lo prenderà a suo servizio. Nel frattempo, alla Villa, la verità sul padre del figlio di Marta non verrà detta in modo ufficiale, ma Donna Begoña che ha intuito qualcosa, farà pressioni su Rosa per scoprire la verità.

Il Segreto, trama 14 febbraio: Alicia diventa sindaco di Puente Viejo

Se da un lato, Francisca salverà la vita a Raimundo e i Solozabal avranno a che fare con la difficile situazione della gravidanza di Marta, dall’altro i Mirañar torneranno a Puente Viejo, ma le cose per loro non saranno facili.

In particolar modo, Dolores, la quale sarà preoccupata per la nipotina che è a Siviglia e soffre a causa delle coliche intestinali. Secondo la donna, la colpa di tutto ciò è della nonna materna.

Nel frattempo, Iñigo avendo dei sospetti sulla strana allegria di Isabel, inizierà a spiare Antoñita ed una volta giunto al padiglione, vedrà Jean Pierre, l’amante francese della Marchesa e capirà. Infine, Alicia diventerà il sindaco di Puente Viejo, con grande disappunto di don Filiberto. La ragazza correrà ulteriori pericoli? Non ci resta che attendere i prossimi episodi de Il Segreto per scoprirlo.