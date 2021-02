Una vita, anticipazioni 14-19 febbraio: Susana sparisce, Carchano arrestato

Una vita continuerà a regalarci colpi di scena anche nelle prossime puntate. Nel dettaglio, negli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 19 febbraio, vedremo che Bellita e Josè denunceranno Alfonso Carchano per diffamazione, facendolo finire in manette. Donna Susana invece, farà perdere le sue tracce, tanto che Rosina e Liberto denunceranno la sua scomparsa alla polizia.

Una vita, spoiler al 19 febbraio: José denuncia Carchano

In Una vita, Susana sarà talmente felice della sua relazione con Armando che arriverà a regalare degli abiti a Casilda. Ramon e Carmen invece, indagheranno sul motivo per il quale Lolita si sarà mostrata fredda dopo aver ricevuto in dono una culla per il nascituro. Dopo l’anteprima del film, José Miguel deciderà di denunciare il regista Alfonso Carchano per diffamazione. Nel corso dei nuovi episodi di Una vita inoltre, si tornerà a parlare di Felipe e Marcia. Casilda e Fabiana consiglieranno alla giovane di dimenticare l’avvocato e Marcia, a questo punto, deciderà di scrivergli una lettera con la quale romperà definitivamente con lui. Genoveva invece, intimerà a Santiago di lasciare la città con Marcia.

Una vita, trame 14-19 febbraio: Marcia dubita di Santiago

Con il prosieguo delle puntate, vedremo che Armando cercherà di evitare Susana. I coniugi Dominguez, su consiglio di Felipe, si rivolgeranno all’avvocato Toscano, il quale manderà una diffida a Carchano, nel tentativo di bloccare la proiezione del film. Marcia invece, comincerà a notare alcune stranezze riguardo a Santiago. La donna noterà che l’uomo non ha più una cicatrice sulla schiena e che non ricorderà alcuni avvenimenti del loro passato. Santiago si giustificherà adducendo come scusa l’esperienza dura del carcere. L’uomo inoltre, si ritroverà a dover tenere a bada la furia di Genoveva, la quale non prenderà bene la sua decisione di restare ad Acacias con Marcia.

Donna Susana sparisce da Acacias nelle prossime puntate di Una vita

Dopo aver passato giorni ad evitare Susana, Armando confesserà alla donna il motivo del suo comportamento. Si verrà a sapere che il Caballero avrà ricevuto un incarico diplomatico dal re e che lo porterà a svolgere la sua missione in Francia. Dopo aver ricevuto questa notizia, donna Susana sparirà dal quartiere, facendo preoccupare Liberto e Rosina, che ne denunceranno la scomparsa alla polizia.

Una vita, spoiler 14-20 febbraio: Alfonso Carchano viene arrestato

Bellita sarà distrutta e avrà timore che la proiezione del film mini la sua reputazione. Emilio e Josè, andranno a cercare il quaderno rosso di Carchano, per poter incastrare una volta per tutte il regista. Quest’ultimo, coglierà in flagrante i due, ma l’arrivo della polizia eviterà il peggio. Carchano verrà arrestato. Sul finire della settimana, vedremo invece Ursula perdere la testa, nel momento in cui vedrà una foto di Telmo e Mateo. La Dicenta, come rivelano le anticipazioni, con il prosieguo delle puntate, perderà completamente il senno.

Potrebbe interessarti: