Una vita, anticipazioni Spagna: Marcia coglie sul fatto Felipe e Genoveva!

In Una vita le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. In particolare, vedremo che Marcia si sentirà male nel momento in cui sorprenderà Felipe e Genoveva a letto insieme. La Sampaio avrà una crisi respiratoria nel bel mezzo delle vie di Acacias e verrà soccorsa da Fabiana, Cesareo e Servante.

Una vita, spoiler: Marcia sospetta che Santiago non sia suo marito

Una vita continuerà ad offrirci episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel dettaglio, tra qualche settimana, su Canale 5, vedremo che Marcia comincerà ad avere qualche sospetto circa l’identità del marito Santiago. La donna infatti, comincerà a dubitare nel momento in cui Santiago sembrerà non ricordare alcuni accadimenti del passato, ma non solo. La Sampaio noterà anche che l’uomo non ha più una cicatrice sulla schiena. Marcia confiderà a Casilda i suoi sospetti, che aumenteranno nel momento in cui la brasiliana tirerà fuori le vecchie fedi nuziali e constaterà che l’anello non entrerà nell’anulare di Santiago. A questo punto, Marcia deciderà di chiedere aiuto a Felipe per indagare su Santiago.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni spagnole: Santiago non è il marito di Marcia!

Una vita, anticipazioni: Marcia va da Felipe ma lo sorprende a letto con Genoveva

Per questo si recherà a casa dell’avvocato, trovandosi però di fronte ad una scena che mai avrebbe voluto vedere. Marcia infatti, lo troverà intento a fare l’amore con Genoveva. Sconvolta da quanto appena visto, Marcia fuggirà dall’appartamento e avrà una crisi respiratoria per le vie di Acacias. La donna verrà soccorsa da Fabiana, Cesareo e Servante, che la porteranno alla pensione per prestarle le cure necessarie e per cercare di calmarla. Per scoprire quali saranno le prossime mosse di Marcia, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Potrebbe interessarti: Una vita, anticipazioni puntate italiane 7-12 febbraio