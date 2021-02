Laura Pausini: su Prime Video in arrivo un documentario sulla cantante

Il documentario su Laura Pausini è in arrivo su Amazon Prime Video. Dopo l’ottimo successo avuto con il docu-film “Ferro”, che ha raccontato la storia di Tiziano Farro, altro big della musica italiana, è in fase di progettazione anche quello sulla cantante romagnola classe 1974. Sembrerebbe, infatti, che la nota piattaforma di video in streaming abbia deciso di affidare alla ‘Endemol Shine Italy’ la produzione di questo docu-film.

Il documentario che verrà girato sulla vita artistica e in parte privata di Laura Pausini, seguirà le stesse linee guida di quello del collega Tiziano Ferro. Prime Video, insomma, ci ha già abituato a questo genere di film e sembra proprio che la nota piattaforma digitale voglia specializzarsi nel realizzare contenuti di qualità e pensati ad-hoc per gli utenti. Non a caso è di qualche giorno fa la notizia che anche il daytime di Amici 20 sbarcherà su Amazon Prime Video.

Quando esce e di cosa parla il documentario su Laura Pausini di Amazon Prime?

Il documentario su Laura Pausini mostrerà il percorso professionale e privato della cantante e sarà proprio lei a raccontarlo. È verosimile ipotizzare che si vedranno delle immagini esclusive nel corso del docu-film. I video originali targati Prime Video, infatti, faranno un focus sul mondo della cantante romagnola e ripercorreranno le canzoni di maggiore successo, i luoghi che ha visitato durante la sua vita e le persone che ha incontrato in questi quasi 30 anni di carriera.

La data di uscita del documentario su Laura Pausini non è ancora certa. La realizzazione è ancora in fase embrionale, ma sembrerebbe che la si voglia proporla agli abbonati nel corso di questo anno e comunque entro il 2021. Non esiste, almeno attualmente, un vero e proprio cast del docu-film, in quanto, seguendo la falsa riga del film su di Tiziano Ferro, sarà proprio la Pausini la protagonista e l’interprete di sé stessa.

