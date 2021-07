Il Milan si presenta ai blocchi di partenza della Serie A 2021-2022 senza più Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, due dei giocatori più importanti dello scorso campionato per la squadra rossonera. Entrambi hanno scelto di non accettare l’offerta di rinnovo contrattuale del Milan, lasciando dunque il club a parametro zero per accasarsi rispettivamente al Paris Saint Germain e all’Inter.

Potrebbe interessarti: tutti i migliori gadget per tifare il Milan!

In sostituzione del numero uno della Nazionale italiana, la società ha acquistato l’estremo difensore francese Mike Maignan, di cui si dice un gran bene in Francia. Al posto invece del trequartista turco, il club rossonero ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il rinnovo biennale del prestito di Brahim Diaz, che alla sua seconda stagione in Italia indosserà la maglia numero 10.

Intanto, dal Chelsea è arrivato il bomber transalpino Olivier Giroud, campione del mondo con la Nazionale nel 2018 e vincitore dell’ultima edizione della Champions League con la maglia dei Blues. Giroud va a rinforzare un reparto offensivo completato dal fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic e dal giovane talento portoghese Leao.

Leggi anche: il calendario completo della Serie A 2021/22.

Confermato anche per quest’anno alla guida tecnica del Milan il tecnico Stefano Pioli, artefice della straordinaria cavalcata del Diavolo durante il girone di andata: riuscirà a migliorare il secondo posto dello scorso anno, approfittando dell’ennesima rivoluzione tecnica in casa Inter, Juventus e Napoli?

Non perderti le partite del Milan, abbonati ora a DAZN e sfrutta l’offerta a soli 19,99 € al mese

Quando gioca il Milan? Date, orari e broadcaster di tutte le partite della Serie A 2021-2022

Di seguito trovi le date, gli orari e il broadcaster di tutte le partite del Milan per la stagione di Serie A 2021-2022.