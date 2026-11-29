Il nuovo film d’animazione di Brad Bird ha finalmente una data: Ray Gunn arriva nelle sale il 4 dicembre e debutta su Netflix il 18 dicembre, con le voci di Sam Rockwell e Scarlett Johansson.

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Quando esce Ray Gunn

Dopo l’anteprima al BFI London Film Festival di ottobre si apre una finestra in sala breve. Chi vuole vederlo sul grande schermo può contare anche su un’edizione speciale in 70mm, mentre lo streaming è fissato per il 18 dicembre, in esclusiva su Netflix. Il film dura 119 minuti e ha una classificazione PG.

A raccontare il passaggio allo streaming è stato lo stesso regista, che ha spiegato così la scelta:

“È stata una sfida fare qualcosa di nuovo e realizzarlo su larga scala.”

Il detective di Metropia

Rockwell presta la voce a Raymond Gunn, investigatore privato ed ex poliziotto in una città retrofuturistica chiamata Metropia, dove umani e alieni convivono. Un caso di omicidio, all’inizio, si allarga fino a diventare una cospirazione che coinvolge una stella dello spettacolo, Venus Nova, doppiata da Johansson.

Il resto del cast vocale comprende Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Patton Oswalt e Kathryn Hunter. La sceneggiatura è firmata da Bird insieme a Matthew Robbins.

Un’idea che risale al 1989

Bird concepisce Ray Gunn nel 1989 e il progetto entra in lavorazione più di trent’anni fa, in forme e fasi diverse, prima che Turner Feature Animation lo metta da parte per dedicarsi a Il gigante di ferro.

Oggi la produzione è di Skydance Animation, con John Lasseter, Brad Bird, Lisa Beroud, David Ellison e Dana Goldberg tra i produttori, e le musiche sono affidate a Michael Giacchino, già premio Oscar. Sulla data di uscita ci sarebbe stato un confronto tra Skydance e Netflix: in primavera si era presentata l’occasione di un lancio in sala più ampio, che lo streamer avrebbe scelto di non cogliere.

Le prime recensioni sono in gran parte favorevoli: su Rotten Tomatoes il film viaggia al 92% con il bollino Certified Fresh. C’è anche chi, pur promuovendolo, ha giudicato la parte investigativa un po’ troppo lunga.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI