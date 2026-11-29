Michelle Hunziker non si è mai vista nello studio di Ballando con le Stelle a fare il tifo per la figlia Aurora Ramazzotti e, stando a un’indiscrezione, non comparirà nemmeno nelle ultime puntate del programma. Dietro il suo silenzio ci sarebbe un veto arrivato dall’alto, con la firma di Mediaset.

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Lo stop di Mediaset secondo un’indiscrezione

Stando a un’indiscrezione, la nona puntata, andata in onda sabato 28 novembre, avrebbe dovuto prevedere una madre tra il pubblico, un filmato insieme alla figlia, una sorpresa e un videomessaggio. Di tutto questo non c’è stata traccia, né in diretta né nei filmati registrati. Molti si sono chiesti perché Hunziker, a quasi due passi dalla fine del percorso, non sia ancora passata a fare l’in bocca al lupo ad Aurora.

La risposta, nella sua versione, starebbe in una decisione aziendale: l’idea di coinvolgere la conduttrice si sarebbe scontrata con la concorrenza tra Rai e Mediaset, le due aziende televisive rivali.

È arrivato uno stop. E lo stop porta la firma di Mediaset. Una porta chiusa dall’alto.

La ricostruzione tiene conto del fatto che Hunziker lavora in esclusiva per Mediaset e che quest’anno ha portato su Canale 5 tre programmi: Battiti Live Spring, Pooh 60 e SuperKaraoke. Una questione di rapporti personali, però, non ci sarebbe, visto che in passato la conduttrice è già transitata più volte dalle parti della Rai.

Da Mediaset non è arrivata alcuna conferma ufficiale: quella dello stop resta una versione riferita dal giornalista, senza smentite né avalli da parte dell’azienda.

Hunziker nei racconti di Aurora, tra ammirazione e paragoni

In studio si è parlato della madre soprattutto attraverso la voce della figlia. Hunziker è comparsa solo in qualche foto d’archivio, mentre Aurora Ramazzotti l’ha citata più volte, a partire dalle clip che introducevano i balli: lì ha raccontato l’amore e la stima per lei, ma anche quanto sia stato complicato crescere da ragazza con il peso dei continui paragoni. L’assenza dallo studio, del resto, non significa che non stia seguendo da vicino il percorso della figlia.

Nella nona puntata Aurora ha raccontato anche la sua famiglia allargata. Quando aveva già 14 anni, i genitori hanno ampliato i rispettivi nuclei, regalandole quattro fratelli nell’arco di quattro anni soltanto: due dalla parte della mamma e due da quella del papà. Da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono nati Raffaela Maria, oggi 15enne, e Gabrio Tullio, 11 anni; da Hunziker e dall’ex marito Tomaso Trussardi sono arrivate Sole, 13 anni, e Celeste, 11.

Gli ho cambiato a tutti il pannolino, li ho addormentati tutti, ci ho dormito insieme, abbiamo lottato, abbiamo giocato e adesso mi fa veramente impressione vederli che stanno diventando grandi.

A suo dire, il legame somiglia a quello tra una zia e i suoi nipotini più che a quello tra fratelli.

È un rapporto strano perché non sembra di essere fratelli, per definirlo mi sento più una zia, come se fossero i miei nipotini.

Chi sta accanto ad Aurora Ramazzotti

Aurora, comunque, non è lasciata sola: a farle il tifo c’è spesso il marito Goffredo Cerza e non è escluso che nella puntata successiva arrivi un pensiero anche da papà Eros Ramazzotti, a cui la figlia dedicherà il ballo in arrivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI