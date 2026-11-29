Giorgio Panariello cambia casa televisiva e torna al varietà: dopo gli anni in Rai, l’artista toscano approda a Mediaset, dove sta preparando uno spettacolo natalizio in prima serata su Canale 5, registrato al Modigliani Forum di Livorno.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Tre serate al Modigliani Forum di Livorno

Il progetto prende forma davanti al pubblico. Le registrazioni si tengono in città il 5, l’8 e l’11 dicembre 2026, con i biglietti in prevendita su Ticketone. Panariello lo descrive come un varietà classico, costruito su un dialogo che tiene insieme ieri, oggi e domani. La platea ha un ruolo attivo: fa parte del cast, e all’artista capita spesso di coinvolgerla e di chiamarla a partecipare. Sul palco si alternano sketch, monologhi, esibizioni dal vivo e musica.

Da Livorno al salotto di Canale 5

Quello che nasce nelle tre serate diventerà un programma per la tv, con le registrazioni montate nelle puntate di Panariello sotto l’albero. La messa in onda è prevista su Canale 5 nel periodo natalizio, in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Per ora l’azienda indica soltanto uno spettacolo “prossimamente” in prima serata, senza una data né un orario. L’accordo che ha riportato l’artista a Cologno Monzese è stato ufficializzato l’11 giugno 2026 e copre due anni. Prima di questa intesa, il suo ultimo impegno con Mediaset risaliva al 2020, in giuria ad Amici Speciali, mentre sulla Rai Carlo Conti lo aveva voluto tra i giurati di Tale e Quale Show.

Ospiti, nuovi comici e l’idea di un ciclo

Pier Silvio Berlusconi gli ha affidato uno spettacolo costruito a sua immagine e somiglianza, con carta bianca sui contenuti e sulla scelta di un gruppo di autori al suo fianco. Panariello vuole riunire nel progetto amici e conoscenti per scambiarsi gli auguri, ma anche ospiti illustri pronti a sostenerlo scena dopo scena. Lo show, che non è un’estensione di “E se domani…”, riparte semmai dai testi e dalle esperienze accumulate in questi anni, con l’obiettivo dichiarato di dare spazio a chi ne ha poco.

Vedo tanta televisione e lontano dai riflettori ci sono molti artisti che hanno solo bisogno di un po’ di fiducia, provo a dargliela io anche per trovare degli eredi. La comicità toscana non può fermarsi a Pieraccioni, sarebbe deprimente

È lui stesso a spiegarlo, immaginando il proprio ruolo anche come quello di chi seleziona, valuta e ingaggia nuovi complici. Se lo spettacolo su Canale 5 dovesse funzionare, Mediaset considera l’operazione una scommessa da ripetere e non ha escluso l’ipotesi di una fiction con l’artista fiorentino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI