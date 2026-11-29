Nuova stagione per Bell’Italia in viaggio, che torna su La7 domenica 29 novembre alle 16:30. Il racconto delle bellezze del nostro Paese è affidato alla conduzione di Fabio Troiano, e la puntata d’apertura è dedicata interamente alla Sicilia.

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La Sicilia apre la stagione

Si parte da Bronte, dove il pistacchio cresce su distese di roccia lavica. Il viaggio prosegue tra i vigneti dell’Etna a Castiglione di Sicilia, poi tra gli oliveti di Mascalucia e gli agrumeti di Mineo. Queste produzioni testimoniano la ricchezza della cucina italiana, un patrimonio che l’UNESCO ha inserito nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Arte e mestieri, dai normanni ai maestri d’ascia

La puntata dedica spazio anche all’arte e ai saperi artigianali. A Casalvecchio Siculo si visita la chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò, pregevole esempio di architettura bizantino-arabo-normanna. Ad Aci Trezza si racconta invece l’antica tradizione dei maestri d’ascia, custodi della costruzione in legno delle imbarcazioni.

Le altre tappe e gli editoriali di Emanuela Rosa-Clot

Nel corso della stagione il percorso attraversa l’Italia da Nord a Sud, isole comprese. Tra le tappe ci sono le origini di uno dei grandi formaggi della tradizione lombarda, il Rinascimento perugino in Umbria e il “chilometro delle meraviglie” di Rovereto.

Tornano anche gli editoriali di Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia. Nella prima puntata accompagna il pubblico al MUVIT, Museo del Vino di Torgiano, in Umbria, e racconta la storia della Kylix di Phrinos, antica coppa da vino greca della metà del VI secolo a.C. arrivata da Vulci.

La stagione è prodotta da ME Production. Le puntate si possono seguire su La7 e in streaming su La7Play.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI