Sabato sera Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate ancora una volta sul terreno degli ascolti: nella serata del 28 novembre 2026 Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tu Si Que Vales di Maria De Filippi hanno diviso il pubblico, con un verdetto a due facce. Il dancing show vince sullo share, il varietà di Canale 5 sul numero di spettatori.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Ballando con le Stelle tocca il 26,8% di share

La puntata andata in onda ieri, con il ritiro di Ornella Muti e Pasquale La Rocca e la doppia eliminazione di Andy Diaz e Manuela Moreno, ha portato davanti alla tv 2.667.000 telespettatori, pari al 26,8% di share. Il risultato è in linea con quello della settimana precedente e conferma la solidità dell’edizione affidata a Milly Carlucci. Prima del via, l’anteprima Ballando Tutti in Pista aveva raccolto 3.767.000 telespettatori con il 22,5% di share.

Tu Si Que Vales resta sopra i 3,5 milioni

Su Canale 5 la serata si è aperta con il Lip Sync Battle, a cui hanno partecipato Giorgio Pasotti, Filippo Bisciglia, Rocco Papaleo e Benedetta Parodi, ed è proseguita con le esibizioni dei concorrenti. Il programma di Maria De Filippi ha chiuso con 3.558.000 telespettatori e il 24,2% di share. Anche per il varietà di Canale 5 è una conferma, con il pubblico che continua a rispondere al format puntata dopo puntata.

Le medie stagionali delle due edizioni

Guardando al percorso dell’edizione in corso, Ballando con le Stelle è partito il 3 ottobre e nelle ultime settimane ha superato i 2,8 milioni di spettatori con oltre il 27% di share. La media si attesta su circa 2,62 milioni di telespettatori e il 25,58% di share, contro il 25,17% di un anno fa. Il varietà di Canale 5, dal canto suo, resta sempre sopra la soglia dei 3 milioni di spettatori, con uno share compreso tra il 22,5% e il 25,5%, e una media stagionale di 3,4 milioni di telespettatori pari al 24,1%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI